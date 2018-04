Alle som søker skal få lik behandling

leserbrev

Kåfjord kommune fikk i februar en søknad fra Lerøy, der de ønsker å legge om drifta på Guortesjohkka.

Søknaden kom i etterkant av at de i vinter var å la frem saken for Næringsstyret i Kåfjord. Denne søknaden skal til behandling i Formannskapet på fredag 20.04.18. Og her handler det om at Formannskapet skal vurdere om denne saken skal sendes ut på høring. Det er altså ikke slik at vi på fredag skal vedta utvidelse eller ikke.

For samarbeidsgruppa er det viktig at alle næringsaktører som søker skal få lik behandling, og blir belyst med positive og negative konsekvenser, før endelig behandling i kommunestyret.