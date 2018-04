Hvem eller hva er det som gjør kommunestyret handlingslammet?

leserbrev

I flere år har det syntes som Skjervøy kommunestyre har vært handlingslammet. Dette kom fram for eksempel da Fremskrittspartiet måtte bruke fire år for å få kommunestyret til å undersøke hvor de mye omtalte 15 millionene ble av.

DE BARE BLE BORTE, skal rådmann Reidar Mæland ha sagt. Kripos mente de ikke hadde kapasitet til å etterforske etter deres mening et så lite beløp. Kort tid etter kom det fram at ca 15 milliloner var blitt borte i DnB. Men da hadde Kripos kapasitet og da var ikke beløpet for lite for etterforskning.

Og hva skjedde i "båtspørsmålet"? Hvem var ansvarlig for at kommunen skulle betale (betaler de ennå?) en døgnpris hos en privat forretningsmann? For å ha en gammel holk av en båt stående på hans eiendom? Sist jeg hørte var beløpet totalt vokst nærmere en million. Hvem var pådriver for at kommunen skulle punge ut og at båten skulle stå der? Har ikke Skjervøy strender nok? Kunne ikke båten vært forsvarlig sikret der til den kunne blitt ødelagt? Bensin og olje kunne vært pumpet ut. Båten skal være av treverk og er vel ikke således miljøfarlig? Hvem eller hva er det som gjør Skjervøy kommunestyre handlingslammet?

Kanskje kommunestyret tjener på å få fagfolk utenfra for å studere hvordan kommunestyret arbeider. Det kunne lønne seg i det lange løp. De måtte vel betale noen kroner men fikk de en kvalifisert iakttager var det vel bra brukte penger? Hvordan skal det gå om sannsynlige destruktive makt-herskeholdninger, manipuleringsholdninger og så videre skal fortsette?

Det bør settes stopper for de ødeleggende kreftene. Handlingslammelsen bør ta slutt. Jeg er kommet med et konstruktivt forslag slik jeg selv ser det.