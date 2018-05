Regjeringen glemmer fylkesvegene

leserbrev

Regjeringen skryter gjerne av nye firefelts motorveger, men snur det blinde øyet til at store deler av fylkesvegnettet er i ferd med å gå i oppløsning. Den stadig lavere kvaliteten på fylkesvegene går utover sikkerheten. Men også Norges konkurranseevne rammes av dårlige veger.

Men er det egentlig noe å spare på å ikke vedlikeholde vegene våre?

Vedlikeholdsetterslepet er på mellom 70 og 90 milliarder kroner. Det er mye penger. Og beløpet bare øker år for år. En ny rapport fra Oslo Economics viser at forfaller øker med mellom 2,5 og 3 milliarder i året.

Klimaforandringene betyr mer flom og ras, noe som gir fylkene store uforutsette utgifter. Når veger og bruer blir borte, så må det fikses. Og dette blir ikke lengre kompensert fra staten. Også pålagte tunnelsikringer representerer store kostnader for fylkene. Og imens smuldrer veiene opp.

Staten skulle hjelpe fylkene med penger til å ruste opp tunellene i tråd med nye sikkerhetsforskrifter. Men med den farten regjeringen legger opp til, er minimumstiltakene finansiert i 2037. Fristen er 2019. Altså neste år.

Det er et paradoks at Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen reiser rundt med kameraer og pr-konsulenter på slep for å klipper snorer, mens vegene som folk flest bruker ligner mer og mer på traktorstier. Ketil Solvik-Olsen opptrer som en krøsus med statens penger, mens fylkespolitikerne våre knapt har penger nok til lovpålagte oppgaver.

Arbeiderpartiet fremmet forslag i NTP om at fylkeskommunene må gjøres bedre istand til å være en god vegeier, og har fulgt opp dette med mer penger til fylkene i våre alternative budsjett. Senterpartiet har foreslått et statlig program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene som Ap støtter. Det haster med å gjøre et løft for våre fylkesveier. Men forslaget får ikke flertall når regjeringspartiene stemmer imot.