Kjør pent, det er mange som er glad i deg

leserbrev

På tur hjem fra Tromsø hadde jeg en ganske ekkel opplevelse, i 90-sonen mellom Laksvatn og Nordkjosbotn. Jeg ser i speilet at det kommer en kar opp bak meg i høy fart, og tenker at han her har det virkelig travelt. Så jeg velge og følge litt ekstra med han.

I en slak men uoversiktlig sving kommer det tre bila i møte. Jeg ser i speilet at han som var bak meg ikke er der lengre, men han e på tur forbi meg.

Så der er jeg, i 90-sona med tre biler på tur mot meg og en ved siden av meg. Jeg gjør det eneste jeg kan gjøre, og står på bremsa, sånn at han kan komme seg inn på rett side igjen. Sjåføren av den her bilen var 2-3 meter fra å havne i en front mot front kollisjon.

Litt lenger framme ble han liggende bak en trailer, der prøvde han på nytt og ta en farlig forbikjøring me tre nye møtende biler. Jeg ble sittende å tenke litt etter d her. Hva er det som e så viktig at du føler det er rett å risikere ditt eget og de rundt deg sitt liv. Hva er det som gjør at du føler du har den retten? Tenker du at du er uovervinnelig og ingenting kan skade deg?

Den her gangen gikk det heldigvis fint, men enn hvis... enn hvis jeg ikke hadde sett deg komme opp bak meg? Enn hvis jeg ikke hadde sett at det kom tre biler i møte i den her svingen? Enn hvis jeg ikke hadde tenkt på at jeg måtte bråbremse? Tenk om jeg ikke hadde nådd å bremse? Hva hadde du gjort da?

Se for deg at hvis din hast til å komme deg fram, hadde vært grunnen til at noen hadde mista livet sitt. Hva hadde du gjort da? Tenk på konsekvensene av handlingene dine. Du må ikke tro du ikke kan skades, for i den farta du hadde, så var du en stor fare for deg selv og alle rundt deg.

Om du ikke tenke på ditt eget liv når du sitt i en bil og kjøre uforsvarlig og fort, tenk no på de som sitt i den andre bilen. Dem som har en familie dem e glad i, dem som vil se dagen i morgen, de som vil leve. Tenk på dem du, regler e ikke til for og brytes, regler e der for din og alle andres sikkerhet.