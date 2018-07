Perlen – Stien langs elva

leserbrev

Sommer – sol – varme. Det har vært noen fantastisk dager. Endelig sommer!

Undertegnede har bodd i fire år like ved elvebredden (Elvelandet boligpark). Har visst om denne stien som går fra brua på Storslett og til gammelbrua. Har aldri vært og promenert der, på grunn av min tilgjengelighet, diverse brudd i hofter m.m.

Men jeg nå kan jeg igjen, gå ut og puste inn frisk luft. Første dagen jeg var og promenerte, var jeg vare på rekonisering, for å se hvor langt jeg kunne gå. Neste dag plukket jeg med meg, to brødskiver med brunost, samt noe å drikke. Jeg tok min beste venn med meg, rullatoren.

Langs elvebredden fins det flere benker, hvor man kan hvile, eller bare sitte og se utover elva. Kort sagt nyte tilværelsen. Nede ved elvekanten kan man se fuglene, som vader i vannet, spesielt ved sjø. I enden av stien finnes det en flott rasteplass, med benker, bord og grill. Ikke nok med det – en stabel med bjørkeved samt sag, hvis man vil lage bål. Utrolig! Så det er bare å lage bål hvis du føler for det. Ja for meg er dette hverdagslykke!

Jeg anbefaler både unge og gamle å bruke stien. Spesielt eldre og personer som ikke har så mange muligheter for å bevege seg. Du kan benytte rullestol, rullator og staver. Det finnes så mange benker langs elvekanten som man kan sitte med og ta seg igjen.

Kommunen gjør et flott arbeid. De rydder stuen slik at fremkommeligheten er helt prima. Retter en takk til dem som gir oss denne muligheten!

Men kjære ungdom, forstår godt at det er flott at dere bruker stien, men vær så snill og ta tomgodset med dere. Et lite notabene til slutt! Toalettmuligheter? Er ikke den ene gapahuken lagd til do? Vil gjerne ha et svar om mulig!

God tur.

Beste hilsener,

Anni-Jorunn Skjervø