La dyrene få del i sommeren

leserbrev

Vi deler opprinnelse og de fleste gener med de andre dyrene, men på ett område er vi helt like - alle ønsker å oppleve sol, frisk luft og fri bevegelse.

Dessverre har vi fratatt mange av medskapningene våre denne muligheten. Flertallet av okser, griser, høner, kyllinger og kalkuner ser aldri dagslys før de blir slaktet. Det er et stort inngrep i dyrs liv å nekte dem noe så grunnleggende som sollys og natur - det som alle skapninger er født til.

Også familiedyr holdes i mange tilfeller innestengt hele livet, i strid med deres naturlige behov. Det er et trist liv for fugler og gnagere å leve i bur, og mange holdes også enslige, til tross for at de som flokkdyr eller kolonidyr har stort behov for selskap av artsfeller. De må få god plass til livsutfoldelse og mulighet til å komme utendørs om sommeren.

Det trengs forskrifter som regulerer hold av disse dyreartene. Inaktivitet og et unaturlig liv kan føre til smerter og sykdom. Oppbinding av storfe på bås gir risiko for betennelse i knær og haser, med stivhet og halthet til følge. Griser har lett for å utvikle liggesår og magesår, og kyllinger og kalkuner kan få etsesår under føtter og på bryst. Kaniner kan utvikle beinskjørhet allerede etter et halvt år i små bur. Fugler i bur blir ofte deprimerte og kan vise tvangsadferd som fjørplukking på grunn av kjedsomhet og ensomhet.

Noen arter har fått lovfestet rett til å komme ut - småfe i 16 uker, storfe i 8 uker og hest og hund daglig. Dette er minimumskrav, og det er viktig å melde fra hvis de brytes. Det kan gjøres anonymt via Mattilsynets nettside. Det bør ikke være vanskelig å identifisere seg med de mange som står inne i bur, binger og båser om sommeren.

La sommeren bli en god tid også for dyrene, og gi dem del i de gleder som vi selv verdsetter så høyt. Livet deres er ofte svært kort - la dem i det minste få oppleve det før det er over.