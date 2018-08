Regjeringen er trege i tørkekrisa – Arbeiderpartiet krever handling nå

leserbrev

Det er betenkelig at Erna Solberg og Jon Georg Dale selv etter flere dager planlegging ikke imøtekommer bøndenes krav om hjelp. Arbeiderpartiet vil trygge arbeidsplasser og næringsmiddelindustri gjennom å forhindre større slakt av dyr. Vi er tydelige på at de tapene er så store at tørkekrisa for matproduksjonen bare kan løses ved at det kommer friske midler for å avhjelpe den krevende situasjonen. Det må til for at folk skal kunne skaffe fôr og være økonomisk i stand til å komme seg gjennom høsten og vinteren etter den verste tørka siden like etter andre verdenskrig.

Tiden renner ut og etter denne ukas medieopplegg hvor Statsministeren og landbruksministeren ikke kom bøndene i møte, har vi blitt enda mer usikre på om høyreregjeringen forstår alvoret i situasjonen og vil innse at dette er spørsmål om tid og forsikring av felles verdier.Det handler om å sikre verdier vi ikke har råd til å miste: arbeidsplasser og trygg mat. Det er en god stund siden den svenske regjeringen ga beskjed om at fellesskapet ville stille opp med ressurser for å skaffe og frakte fram fôr og kunne takle de store økonomiske tapene.

Arbeiderpartiet har over flere uker krevd at denne beskjeden må i komme i Norge for å unngå stor slakt. Færre dyr kunne vært sendt til slakt og risikoen for langvarige konsekvenser i større grad redusert dersom regjeringen hadde gitt en tidlig forsikring om at midler kommer. Risikoen for matproduksjonen vår øker, på grunn av Høyre og Frps negative holdning til å iverksette nødvendige tiltak nå.

Det er tankevekkende at Venstre, Høyre og Frp har vært så slappe i møte med tørken. Et klima som blir varmere, mer ekstremt og uforutsigbart krever tvert i mot handlekraft fra oss som folkevalgte og forståelse for hvilke verdier vi må forsikre sammen. Det får konsekvenser for folks framtidige trygghet at regjeringen er så sein når praktiske klimaproblemer kommer.