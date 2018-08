Neste høst skal flere barn få mulighet til å begynne på skolen

leserbrev

I forrige uke begynte mer enn 50 000 barn på skolen i Norge. De kommer til å møte en god skole med kompetente lærere, fine skolebygg og moderne læremidler. De kommer til å tilegne seg grunnleggende ferdigheter. Og de vil gradvis bli gode samfunnsborgere med demokratiforståelse og respekt for medmennesker.

I resten av verden er situasjonen en annen. 263 millioner barn i skolealder har ikke en skole å gå til. Noen av dem er på flukt, langt fra klasserom og lærere. Andre blir diskriminert på grunn av kjønn, religion eller funksjonsnedsettelser. Og mange av dem har giftet seg og stiftet familie – mot sin egen vilje.

Disse barna blir frarøvet både barndommen og muligheten til å lære å lese og skrive – viktige forutsetninger for å ta del i arbeidslivet, forsørge seg selv og oppleve økonomisk, politisk og sosial frihet.

Utdanning er avgjørende for at hvert enkelt barn skal få muligheten til å realisere sine drømmer. Å kunne lese og tilegne seg kunnskap, setter for eksempel fedre i stand til å ta vare på sin egen og familiens helse, og mødre i stand til å ta gode valg når det gjelder prevensjon, svangerskap, fødsel, og ernæring – for å nevne noe. Tall fra UNESCO viser at barnedødeligheten faller med 49 prosent når jenter fullfører videregående skole.

Tilgang til utdanning er ikke bare avgjørende for den enkelte. Kunnskap og ferdigheter gjør at flere kan delta i arbeidslivet og bidra til skatteinntekter og økonomisk vekst. Og hvis verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, trenger vi kompetanse til å løse utfordringene vi står overfor – enten det gjelder klimaendringer, mangel på infrastruktur eller nye sykdommer som må bekjempes.

Verdenserklæringen om menneskerettighetene stadfester at undervisningen skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner, etnisiteter og religioner. Skolen er dermed også en viktig arena for å bekjempe uro og konflikter i verden. Fremtidens generasjoner må lære at det er mer som forener oss enn det er som splitter oss, og de må se mulighetene – og ikke begrensningene – hos sine medmennesker. Bare da kan verden lykkes i samarbeidet om å nå 2030-agendaen med bærekraftsmålene og visjonen om at ingen skal utelates.

Norge har tatt en lederrolle i det internasjonale arbeidet for å gi flere tilgang på utdanning. I regjeringens utviklingspolitikk er utdanning en viktig prioritet. Vi doblet derfor vårt bidrag i forrige stortingsperiode, og bare i 2018 har vi satt av omlag 3,5 milliarder kroner til utdanning. Det har gitt resultater; mellom 2013 og 2016 fikk 3,1 millioner barn mulighet til å gå på skole takket være vår utviklingsinnsats.

Men det hjelper ikke å gå på skolen hvis man ikke lærer nok. I dag er det 250 millioner barn som kan ikke lese eller skrive, til tross for at 130 millioner av dem har gått minst fire år på skole. I mange land er kvaliteten på undervisningen dårlig, det er stor mangel på kompetente lærere, og myndighetene lykkes ikke med å bygge opp robuste utdanningsinstitusjoner som kan gi undervisning til flere generasjoner fremover.

PISA-sjokket i Norge viste at bevilgninger alene ikke gir resultater. For å sikre at elevene tilegner seg kompetansen de skal ha, må vi også ha et robust skolesystem, gode lærere, fremtidsrettet undervisning og mekanismer for å fange opp de som faller utenfor. Det er i utviklingsland som det er i Norge. Det er derfor ikke tilstrekkelig at bistandsoverføringene til utdanning fortsetter å øke. Vi må også sikre kvalitet i utdanningen og bidra til at utviklingslandene selv tar eierskap til utfordringen og bygger langsiktige, solide utdanningssystemer som til enhver tid kan gi relevant og tidsriktig undervisning.

Regjeringen fortsetter innsatsen for å gi alle elever god utdanning – både i Norge og i resten av verden. Målet er at enda flere barn skal få mulighet til å sette seg ved skolebenken neste høst.