Politikere i Nordreisa, skjerp dere!

leserbrev

Der satte jeg kaffen i halsen igjen! Dessverre har det vært noen kommunale innsparingsvedtak som har resultert i nestenulykker med kaffe de siste årene.

Denne gangen gjelder det gatebelysning. Kommunens lys ved statlige og fylkeskommunale veier skal slukkes i Nordreisa 1. september.

Lørdag blir det mørkt på veiene i Nordreisa Etter 31. august er det ingen som drifter veilysene langs E6 og fylkesveiene i kommunen.

Nå sitter jeg her og koker foran PCen og kaffen som nesten havnet på kjøkkenbordet. Makan til frekkhet! Snakk om å gi store deler av innbyggerne i stikken!

Man gjør et vedtak; "Vi skjøtter kun for de som bor ved kommunenes veier. De andre, som er så uheldige eller dumme at de bor ved en fylkesvei eller E6, skal få bo ved mørklagte lamper. -Vi har ikke fått svar fra fylket eller Statens vegvesen, men et vedtak er et vedtak. Dette angår ikke oss lengere!"

Skulle tro lyset gikk allerede i april! -Og da i kommunestyresalen!

Fylket og Statens vegvesen holder igjen. De har ikke plikt til å skjøtte for Nordreisas innbyggere, med mindre det foreligger helt spesielle trafikale utfordringer. Og skal vi tro Strømseth i Statens vegvesen og Kavli i fylket, gjelder dette ingen av gjeldende strekninger. Men Nordreisas politikere har gjort et vedtak, så da får vi innbyggere sitte i stummende mørke. Med tungtransporten dundrende forbi. Etter som jeg forstår skal dere tvinge veieier til å overta belysningen. Jaha? Er det våre barns sikkerhet dere bruker som pressmiddel?

– Som forventet Mattis Nyheim (MdG) hadde ikke forventet at Vegvesenet og fylket uten videre skulle ta over drifta av veilysene.

Vi er mange som har unger som benytter skolebussen hver morgen og ettermiddag ved disse veiene. De må krysse veien enten på vei til eller fra skolen. Vi vet alle at det er stummende mørkt før og etter skoletid fra Oktober til Februar. Tenk dere hvor liten en 1- klassing er når et vogntog kommer dundrende i beksvarte høstmørke!

-Men det har ikke Nordreisas politikere ansvar for! Disse elevene bor jo ikke ved kommunal vei!

Vi er heller ikke tilgodesett med luksus som gangveier på mange av disse strekningene. Så veien er, i folkehelsens ånd, ofte plassen vi kan få vår daglige fysiske aktivitet gjennom sykling, gåing og jogging. Har dere tenkt på at dette vil fortone seg som reneste russisk rulett når vi nå må gå på mørklagte veier?

Så, Øyvind Evanger og eventuelle andre politikere som påberoper seg å være opptatt av barns oppvekstsvilkår, folkehelse og innbyggernes velferd generelt, jeg inviterer herved til en aldri så liten spasertur på E6 i ei "nattsvart mørketid". Så kan du eller dere få en sjans til å gi ei forståelig forklaring om hvorfor vi blir mindre ivaretatt enn de som er så "heldige" å bo ved en kommunal vei.

Nærmere invitasjon vil komme. -Hvis ikke lysene blir å være tent, da!