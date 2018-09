Kjøttproduksjonen må ned

leserbrev

Å utnytte dyr for så å kunne utnytte enda flere dyr, er i følge Omsetningsrådet løsningen på de overfylte fryselagrene med kjøtt. Den 23. august ga de Nortura klarsignal om å selge inntil 1000 tonn sauekjøtt til pelsdyrfôr, en næring som er i ferd med å legges ned av hensyn til dyrevelferd. NOAH mener at løsningen på problemet heller må være å få ned kjøttproduksjonen.

Dyrevelferd er et godt argument for å legge ned pelsdyrproduksjonen. Det er også et godt argument for snarest å få ned kjøttproduksjonen og produksjonen av sau. Sauer holdes ofte innendørs i 8 måneder i strekk, i trange binger uten minimumskrav til areal. Miljøet de lever i innendørs tilfredsstiller ikke deres naturlige behov, noe som kan føre til tvangsatferd slik som spising av ull og biting på innredningen. I følge Mattilsynet er sauehold på beite et av Norges største dyrevelferdsproblemer. Ikke først og fremst på grunn av rovdyr, men sykdom som for eksempel fluemark. I løpet av 2017 døde over 100 000 sauer på beite.

Når det gjelder pelsdyrhold vet de fleste at rev og mink lever i trange bur, der de aldri får muligheten til å bevege seg normalt. Veterinærfaglige råd tilsier avvikling, noe regjeringen nå har lovet.

Ønsker Champagnestatus for Lyngenlam Om produsentene får det som de vil, blir Lyngenlam en nasjonal matskatt.

Som om ikke dette var nok fører også den store sauekjøttproduksjonen til at truede rovdyr forfølges og skytes i norsk natur.

De siste årene har det vært en stor overproduksjon av sauekjøtt, noe som har ført til at fryselagrene har fylt seg opp. I 2018 er det prognosert en overproduksjon av sauekjøtt på 1 900 tonn. Ved inngangen av året var det allerede nesten 2 900 tonn på lager.

Mye av fokuset i årets jordbruksoppgjør var på overproduksjonen av kjøtt, der det ble foreslått økonomiske tiltak for å justere markedet, herunder få opp salget. Folk oppfordres til å spise mer kjøtt.

Å utnytte sauer til kjøttproduksjon, for så å kunne utnytte dyr til pels, og i prosessen skyte rovdyr, er ikke en løsning på noen problemer. Påstanden om at beitedyr er Norges mest bærekraftige produksjon har kommet i et ganske dårlig lys med den siste tids utvikling. NOAH foreslår en løsning som gagner alle; at kjøttproduksjonen reduseres raskt, og at det satses på vegetarisk mat.

I følge forskning fra Nord universitet kan vi øke selvforsyningen til 80 % dersom vi reduserer kjøttforbruket betydelig, og fokuserer på mer planteproduksjon på norsk jord. Dette er i tråd med klimatiltak som Norge er forpliktet til gjennom Paris-avtalen. Å satse på norsk planteproduksjon er bærekraftig ressursforvaltning. Det er dessuten fordelaktig for folkehelsen, og dyr slipper unødig lidelse i form av menneskelig utnytting.