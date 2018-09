Unge Høyre vil straffe Finnmark

leserbrev

De siste årene har virkelig fått oss til å lure på om Høyre og Fremskrittspartiet egentlig ønsker å ha velgere igjen i Finnmark. Regjeringen har de siste årene kjørt et løp uten like for å slå sammen både kommuner og fylker med direkte tvang og økonomisk tvang.

Høyresidas nyeste overtramp mot Finnmark står Unge Høyre og deres leder, Sandra Bruflot, for. Siden 1990 har det vært en bred politisk enighet i Norge om at Finnmark og Nord-Troms trenger ekstra tiltak for å gjøre områdene mer attraktive for bosetting, næringsvirksomhet og arbeid. Ordninger som fritak for arbeidsgiveravgift, nedskriving av studielån og redusert skatt, er alle enige om at har hatt en svært positiv effekt. Dette vil Unge Høyre nå fjerne.

Dette er bare smålig, og det fremstår som en hevn mot Finnmark fordi de nektet å godta tvangssammenslåingen med Troms. Fylkesordfører Vassvik sier til Aftenposten 2. september at disse tiltakene fortsatt er helt nødvendige, fordi fortsatt strever flere kommuner med fraflytting og rekruttering av arbeidskraft. Dette bør Unge Høyre lytte til, og ikke sitte på Høyres Hus i Oslo og rable ned løsninger for å dekke inn over 20 milliarder til Norges aller rikeste.

Finnmark forvalter et område som er 107 ganger større enn Oslo. Og vi søringer er uendelig imponert over den innbitte kampen finnmarkingene har ført mot tvangsstyring fra Oslo. En kamp finnmarkingene nå ser ut til å vinne, for nå har motstanden i nord smittet over på andre fylker som også blir tvangssamenslått.

Erna Solbergs regjering har prøvd å gjennomføre et makkverk av en regionreform, som savner sidestykke i norsk historie, i negativt fortegn. Regjeringen har prøvd å påtvinge sentralisering av makt, mennesker, tjenester og ressurser. FrP og Høyre ønsker egentlig å gå mye lenger, ved å fjerne alle fylker fra kartet. Regionreformen er derfor kun en pit stop, der de har lurt KrF med på laget for å i neste omgang fjerne fylkene. Denne planen har folk for lengst gjennomskua.

Vi i Senterungdommen og Senterpartiet står sammen med Finnmark mot tvang og sentralisering. Vi står sammen med Finnmark når vi sier at tiltaksordningen ligger fast og bør styrkes. I høst skal sammenslåingen med Troms parkeres for godt, så skal finnmarkingene få lov til å utvikle det fantastiske fylket sitt videre.