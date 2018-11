Det e bare nervan

leserbrev

Jeg hadde gleden av å vokse opp i Birtavarre, i en tid hvor vi var spart for all verdens teknologiske dippedutter. Min far ble kalt Forra-Hans, og han var en fantastisk flink historieforteller. Etter middag så likte han å ta en liten lur, da la han seg gjerne på gulvet. Som barn så jeg da mitt snitt til å krype inntil, og be han fortelle.

Han likte å fortelle om livet fra Manndalen, om krigen og om opplevelser knyttet til bygningsarbeid oppe i Finnmark. En gang fortalte han en historie om en i Manndalen som hadde lagt seg med næringssorg! Det tok noen år før jeg forsto å spørre hva det betydde. Og hans forklaring var at det var en mann som driftet både med fangst og fiske – og strøjobber for å få penger. Over en periode så hadde det nok gått dårlig for mannen, og til sist hadde han blitt så motlaus at han rett og slett la seg til på sengebrisken og rørte seg ikke. Ergo – han hadde lagt seg med næringssorg!

I dag ville vi kanskje sagt at han var gått inn i en fase med depresjon? Alle har en psykisk helse, og som med den fysiske helsen så varierer den psykiske helsen. I dag opplever vi at det er flere nyanser når det kommer til psykisk helse. Mange utfordringer klassifiseres som lettere psykisk helseutfordringer, og innebærer eksempelvis at i perioder kan man være noe nedfor og deprimert – eller ha faser for man sliter med sosial angst. Så er det også et skille mellom det man kaller lettere psykisk helseutfordringer og det som kalles diagnose. Når det gjelder lettere psykiske helseutfordringer så er det flere ting som virker positivt.

Et element er arbeidslivsdeltakelse – det viser seg nemlig at dersom man er i dialog med arbeidsgiver og møter opp på jobb – så går man raskere tilbake til en forbedret psykisk helsesituasjon. Et annet element er fysisk aktivitet – hvor erfaringer viser at dersom man går en tur, så forbedrer man sin psykiske helse. Samtale og åpenhet hjelper og. En rapport fra Røde Kors viser blant annet at en av fire ungdommer ikke snakker med andre om sine problemer.

For disse individene er den tøffe hverdagen de lever i kanskje ikke til å holde ut! Hva bør vi venner, kolleger, foresatte, arbeidsgivere – og for den del individet selv – gjøre? Første steg er samtale! Vi må våge å snakke om våre utfordringer, både privat og på jobb. Det kan gjøres gjennom lederskap på jobb, hvor man etablerer en kultur for å kunne ta opp ting. Det kan gjøres hjemme ved at man tar seg en tur ut i skogen, alene og sammen. Naturen er en glimrende arena for å snakke om vanskelige ting. Vi må med andre ord våge å ta initiativ, og faktisk tørre å se hverandre! Det verste man kan gjøre i en slik situasjon er å lukke seg inne, og hvile seg på sofaen – i påvente av at man skal bedres.

Det er mange ting i våre småsamfunn som vi ser, vi vet så mye om naboen, om den og om den. Så er det mange ting vi ikke ser! Utfordringer med psykisk helse kan være en ting – en annen ting jeg reagerer på at vi ikke ser vold i nære relasjoner. I våre bygder så er det flere som lever under utfordrende forhold. Det kan være innen kjernefamilien, eller i kretsen rundt – og det er klart at dette gjør det vanskelig å gripe inn.

Her er det elementer av relasjoner, elementer av tillit og tvil og elementer av tilgivelse. Her er det kun ett budskap som gjelder. Det er ALDRI greit med vold eller overgrep, slett ikke i nære relasjoner! Vi har alle en plikt til å gripe inn og å varsle. Det finnes ressurspersoner som kan brukes – og har du ikke det så snakk med politiet!