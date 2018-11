Svært bekymret for tilstanden til Pollfjelltunellen

leserbrev

Det er med stor bekymring Lyngen Ungdomsråd ser på tilstanden til Pollfjelltunellen som knytter Lyngen til fylket uten ferge. Tunellen har lenge vært et bekymringsmoment for befolkningen som transporteres gjennom grunnet lavt tak og smal kjørebane, men tunellen har kommet til et punkt hvor man må handle umiddelbart for å sikre tunellen innvendig.

Hver dag kjører rundt 60 elever i buss gjennom tunellen, mange skoleelever i ung alder, på tur til Eidebakken skole på Lyngseidet og Nordkjosbotn Videregående Skole i Nordkjosbotn. Dette er i tillegg til flere innbyggere av Lyngen som pendler til jobb og transporteres for andre grunner med offentlig transport og private transportmidler. Tunellen er dermed et viktig knutepunkt for Lyngen og resten av fylket.

Pollfjelltunellen har blitt kritisert for skredsikring og dens vanskelige kjørebane, men tunellen har utviklet seg til å bli direkte farlig mot befolkningen. Nylig skrev Framtid i Nord om en innbygger i Lyngen som fikk bilen sin nesten truffet av en stor stein som falt fra taket på tunellen som bommet med sekunder. Folk som kjører daglig gjennom tunellen har samtidig uttrykt bekymring for mindre steiner som stadig faller ned fra taket på tunellen. Steinene som faller ned fra taket kan i beste tilfellet treffe bilruter og skape dyre kostnader på eiendom, og i verste fall alvorlig skade innbyggere, muligens med varige men eller død om personen hadde blitt truffet mens han/hun kjøre på en motorsykkel eller moped. Å la tunellen stå i sin nåværende tilstand vil være uansvarlig og truende for den generelle befolkningen.

Lyngen Ungdomsråd ber derfor det bli tatt handlinger som sikrer tunellen innvendig. Rådet har tidligere vært kritisk til mange aspekter med tunellen, men denne gangen handler det ikke bare komfort og enkelhet. Vi setter befolkningen i Lyngen kommune i en viss fare når de kjører gjennom tunellen, noe som er en for lav standard på våre tuneller. Vi er særlig bekymret for barn og unges sikkerhet på skoleveien, det skal være trygt å reise til og fra skolen.