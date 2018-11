Til deg som skriver partiprogram. Her er noen tips fra Kreftforeningen

leserbrev

I disse tider driver alle partier et vanvittig dugnadsarbeid og staker ut kursen de tror er best for sin kommune fremover. Fra alle partier reiser representanter til organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner for å lytte, lete etter de gode løsningene og løfte visjoner for fremtiden. Det er et imponerende stykke arbeid. Nå skal ikke jeg gi svar på alle utfordringene, men jeg skal i all ydmykhet gi noen råd om kreftomsorg.

God kreftomsorg er viktig for kommunen av to grunner, den ene er at kreft rammer stadig flere og i 2030 vil det være 42000 som får kreft i året, 10000 flere enn i dag. Den andre er at kommunene får et stadig større ansvar for å løse dette. Når flere overlever, behandlingsløpene blir lengre og sykehusene mestrer stadig mer krevende oppgaver, så må også kommunene ta større ansvar. Det har kommet gradvis over flere år, skjøt fart med samhandlingsreformen, og det er grunn til å anta at det kommer stadig mer ansvar fremover. Bakgrunnen for at dette er at det både har, og fortsatt pågår, en fantastisk revolusjon innen forskning og medisinske fremskritt som gjør at flere både overlever og lever lengre med kreft. Disse menneskene kommer tilbake til kommune, og det er egentlig veldig fint.

I bunn og grunn handler derfor dette om å sikre gode liv til de som trenger det mest. Vi har derfor noen råd til hva som enten bør inn eller løses i partiprogrammene.

Pasientens kommunehelsetjeneste:

Den viktigste i kommunehelsetjenesten er pasienten. Derfor er det viktig at det er nok ressurser til å skape en kommunehelsetjeneste på pasientenes premisser. Pasienter må få mulighet til å være mest mulig hjemme gjennom bedre oppfølging blant annet ved at kommunen tar i bruk moderne velferdsteknologi, dersom de ønsker det selv.

• Behandling og oppfølging på pasientens premisser

Innbyggerne skal være med å bestemme og ha innvirkning på egen behandling og oppfølging, og få hjelp til å forebygge og mestre sykdom.

• Pakkeforløp hjem og kreftkoordinator

Kommunene må forberede innføring av pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Pakkeforløpet skal omfatte oppfølging av pasienten under og etter behandling i spesialisttjenesten. Alle kreftpasienter må få tilgang til en kreftkoordinator i kommunen som kan gi informasjon, veiledning, psykososial støtte og koordinerte tjenester på tvers av nivåer og sektorer.

• Palliasjon

De som ønsker det må få mulighet til å avslutte livet i eget hjem. Kommunen må sikre helsepersonell med kompetanse innen palliasjon som kan gi et godt tilbud innen lindrende behandling. Å sikre gode forhold for palliativ pleie er viktig for å skape en verdig ramme rundt avslutningen på livet.

Forebygging

Hver enkelt av oss har ansvar for egen helse, men helse er også et samfunnsansvar. Ett av tre krefttilfeller kan forebygges og hvordan vi lever har stor sammenheng med risikoen for å bli syk. Potensialet for forebygging av kreft og andre store sykdomsgrupper er stort, og det er de kreftformene som lar seg forebygge som øker mest i Norge. Det viktigste man kan gjøre for å redusere risikoen for kreft er å være tobakksfri, spise sunt og variert, begrense alkoholforbruket, være fysisk aktiv og nyte sola uten å bli solbrent. Vårt råd er at kommunen tilrettelegger for det, for eksempel gjennom

• Røykeslutt

Røykerne må få bedre hjelp til å slutte der de bor. Veiledning må tilbys i alle deler av

helsesektoren og på institusjoner, samt at frisklivssentralen må sikres ressurser til dette arbeidet. Vi håper på klare standpunkt om at offentlige områder er røykfri

• Helsefremmende skoler

Skolen er en viktig arena for å utjevne forskjeller. En styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten er viktig for å etablere sunne levevaner i forhold til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk og sol.

• Forebygging av føflekkreft

Føflekkreft er en av kreftformene som øker mest, og spesielt blant dem over 60 år.

Kommunene bør ha forebygging av føflekkreft som et satsingsområde i lokalt folkehelsearbeid.

Forutsetninger for gode tjenester:

Vi mener at innbyggerne gjennom frivillige organisasjoner kan bidra med uvurderlig hjelp i fremtidens helsetjeneste. Skal dette potensialet realiseres må vi ha gode og forutsigbare rammevilkår.

• Frivillighetens rolle

Kommunene og frivillig sektor må sammen gjennom forpliktende avtaler sørge for at frivillig sektor blir inkludert for å imøtekomme og løse fremtidige oppgaver innenfor forebygging og omsorg. Skal vi gjøre det må vi sikres gode rammebetingelser når vi skal samarbeide.

• Brukermedvirkning

Innbyggere, pasienter og pårørende må være med i utforming og evaluering av tilbud.

• Kunnskapsutvikling

Vi trenger mer kunnskap om kvaliteten og treffsikkerheten av kommunale tilbud. Kommunene må derfor bidra til forskning, evaluering, kvalitetsutvikling og statistikk.

Det her er noen av våre råd, og dersom dere ønsker en utdypning så stiller vi mer enn gjerne opp. Vi håper rådene vil hjelpe dere til å prioritere ressurser til de som er alvorlig syke.

Lykke til i arbeidet med nytt partiprogram!