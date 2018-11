leserbrev

12. November 2018 mottok ordfører Svein O. Leiros i Kåfjord kommune et brev fra dyrevernalliansen om avvikling av pelsdyroppdrett, og hvilken betydning dette har for samfunnet i forhold til dyrevelferd, miljø og økonomi.

Aller først reagerer jeg på de fakta feilene som fremkommer i brevet, og at man ukritisk gir ut informasjon med uriktige påstander, faktafeil og svartmaling av pelsdyrnæringen.

Stort vekstpotensial

Pelsdyrnæringen består av norske bønder og deres familier som har satset gård og grunn for å drive med en lønnsom og fremtidsrettet næring. Denne næringen blir hyppigere og grundigere kontrollert en andre næringer. Næringa har tre pålagte veterinærbesøk hvert år, omfattende interne kontroller hvor av 80 % av Mattilsynets kontroller er uanmeldte.

Jeg mener at norsk pelsdyrnæring har et stort vekstpotensial som distriktsnæring, ikke minst som avtaker av biprodukter av norsk matproduksjon. Pelsdyrnæringen er landets 4 største eksportnæring. Norsk pels hevder seg sterkt på det internasjonale markedet, særlig som følge av strengt norsk lovverk, og vi har verdens ledende dyrevelferd.

Da blir det meningsløst å si nei til norsk pelsdyroppdrett, samtidig som det fra dyrevernalliansens side ikke foreslås import forbud på pels. Da gjør man som strutsen å stikker hodet i sanden, det er helt greit å bruke pels, bare dyrene ikke er alet opp i Norge.

Delt på midten

Dyrevernsalliansen har som slagord at de hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensiv landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk, men det store spørsmålet blir da om dette slagordet kun gjelder bare for dyr i Norge?

Fra Dyrevernsalliansen side påståes det i brevet til ordfører at avviklingen vil koste mellom 170 mill. – 420 mill. kroner. Dette er direkte faktafeil, og er tilbakevist fra to uavhengige analyser. Disse to analysene sier at det vil koste samfunnet minst 2,3 millarder å avvikle næringen.

Det påstås at befolkninga er mot pelsdyroppdrett. De siste nøytrale undersøkelsene viser at befolkninga er delt på midten, og at folk flest oppgir at de vet lite om pelsdyr. Halvparten av de som er mot ville vært mer positiv dersom de visste at dyra blir godt ivaretatt.

Tilslutt så er det et annet vesentlig poeng at av de fire partiene som nå skal forhandle om regjeringssamarbeid, så har tre av fire partier programfestet å bevare en bærekraftig pelsdyrnæring?