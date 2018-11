Jeg har ikke merket noe til sameksistens

leserbrev

Liv Holmefjord nevner også sameksistent i kystsonen. Må bare si at jeg ikke har merket noe til sameksistens fra verken oppdrettere eller folkevalgte.

Rekedøden har vi også her i Nord–Troms merket godt de siste årene. Må vel kunne si det er brukt betydelige mengder lusekjemikalier også her i Nord–Troms.

Liv Holmefjord skriver, «Brønnbåter får søkelyset på seg etter ulovlig dumping. Fiskerne rapporterer om nedgang i rekefangstene», Sitat slutt.

Har brønnbåtene dumpet ulovlig? Meg bekjent var det brønnbåt som ble anmeldt, men saken ble henlagt.

Dumping av lusegift må ha en avstand til gytefelt og rekefelt på minst 500 meter. I praksis har det ingenting å si om det er 500 eller 1000 meter fra nevnte felt dumpingen skjer. Straumen kan ofte gå med tre nautiske mil. Det vil si at vannmassene på en time har forflyttet seg over 5,5 kilometer. Det er straumforholdene vær og vind som avgjør hvor gifta havner.

Hva er så et rekefelt? Et rekefelt er ikke noe annet enn et fiskefelt hvor det er lov å fiske reker etter de regler som til en vær tid gjelder for reketråling. Det kan være dybde begrensninger eller andre begrensninger. Men også et område hvor en trål går rimelig greit. Reka er et krepsdyr som lever pelagisk i havet. Det vil si at den kan være i varierende høyder og hvor som helst i havet. Vi må heller ikke glemme andre krepsdyr. Når det da er en regel at det ikke må dumpes lusekjemikalier nærmere enn 500 meter fra rekefelt må jo alle se hvor meningslaus denne 500 meters regelen er.

Et rekefelt er ikke et felt hvor reka er inngjerdet på, den svømmer fritt omkring i varierende dybder. Dreper man ned reka utafor Rekefeltene vil jo dette selvfølgelig medføre en svekket rekebestand og dermed mindre tilgang på reker til rekefeltene. Når man da ser på mengden lusemidler som blir brukt så må jo dette få konsekvenser for Krepsdyrbestanden langs Norskekysten.

Et annet spørsmål jeg må stille er hvor viktig er Norskekysten som oppvekst område for reka globalt sett, er den det vil denne dumpingen av lusekjemikalier vi driver med få uante konsekvenser for hele rekebestanden.

Da tenker jeg på gytefeltene til kysttorsken. Kysttorsken må inn på lune bukter og viker (kan også være grunne) for å få en vellykket gyting. Så det er vel hevet uten tvil at slipper man kjemikalier på et slikt område vil det få konsekvenser. Men reka og alle krepsdyrene er også en veldig viktig brikke i næringskjeden til kysttorsken og andre fiskearter langs kysten. Det brukes i dag store mengder lusekjemikalier i året. Det kan nevnes at bruken av Hydrogenperoksid har vært oppe i et årsforbruk på 45000 tonn, andre lusekjemikalier som brukes er ikke med i tallet. Dette kan bare ikke fortsette.

Industrien i Vest-Europa dumpet restkjemikalier først i Nordsjøen, og da protestene økte flyttet de dumpingen ut i Atlanteren. De brukte til og med lange rør under lekteren eller tankbåten, dypere ned i havet for at dumpingen ikke skulle ses fra fly som prøvde å synliggjøre kjemikaliedumpingen.

Norge kalte dumpingen for galskap. Hva gjør Norge i dag med sin egen galskap?

Vi krever derfor at all dumping av lusekjemikalier straks må opphøre. Dette kan bare ikke fortsette.

Liv Holmefjord skriver også: «I Kvænangen i Nord-Troms er det rapportert om amper stemning mellom de lokale fiskerne og oppdretterne. Vi er ikke tjent med økende konfliktnivå og konfrontasjoner mellom næringsaktører. Når følelsene får råde, mister vi mulighetene til å sette premissene basert på fakta», sitat slutt.

Hva er fakta i dette tilfellet? Her handler det ikke følelser- det handler om fiskerne sin erfaringsbaserte kunnskap.