Derfor trenger Norge Blå sløyfe

leserbrev

Blå sløyfe er en nasjonal solidaritetsaksjon som har som mål å øke kunnskapen om prostatakreft og skaffe midler til forskning på prostatakreft. Antallet tilfeller av prostatakreft øker blant norske menn. I år får nær 5000 menn prostatakreft i Norge og 160 rammes årlig bare i Troms. Prostatakreft er Norges klart mest utbredte kreftform, vi ønsker at flere skal bry seg, flere skal vite mer og at det skal forskes mer på sykdommen. Det er derfor vi har Blå Sløyfe i november.

Han gir 100 kroner kampen til kreftforskning Rosa sløyfe-aksjonen til Kreftforeningen får håpe at Vegar Ballovarre får mange dommeroppdrag denne måneden.

Vet du hvordan prostata ser ut eller hvor den befinner seg? Da vet du mer enn de fleste. Prostata ligger like under urinblæren hos menn og ligner en valnøtt, både i form og størrelse. Får du kreft i denne, kan det være livsfarlig. Men det kan også være nærmest problemfritt.

Her ligger et av disse store spørsmålene. Det finnes nemlig to former prostatakreft. En aggressiv, som vokser fort og kan spre seg – og en mild og passiv, som vokser langsomt og nesten aldri fører til trøbbel.

En av dem som har fått dette er Steinar Tollefsen, vi var i radio NRK Troms den 1. november. Han fortalte at det naturligvis var et sjokk for han å få diagnosen, og han måtte fort ta stilling til hvordan den skulle behandles. Tollefsen kjente litt til sykdommen fra før, broren hadde fått en aggressiv type tidligere og da han fikk valget om å operere hadde han naturligvis broren i tankene.

På radio fortalte Tollefsen at det ikke var sikkert han hadde den aggressive kreftformen og kunne kanskje lagt opp et annet behandlingsløp. Historien om Steinar er ikke unik, og den handler om veldig mange flere menn enn han. Problemet til Steinar, og menn i samme situasjon, er at vi mangler gode verktøy til å stille rett diagnose; vi klarer rett og slett ikke godt nok å skille den «aggressive» fra den «milde.» Det må vi få.

Det får noen fryktelige konsekvenser. Noen dør fordi den «aggressive» prostatakreften blir oppdaget for sent. Andre menn får den «milde» formen og behandling som kunne vært unngått. Konsekvensen av det er at noen må leve hele eller deler av resten av sitt liv med alvorlig følger av behandlingen og hemmede senskader. Senskader som kunne vært unngått.

Gjennom årets aksjon ønsker vi også å rette oppmerksomheten mot behovet for å skaffe bedre diagnoseverktøy for prostatakreft, fordi vi ønsker at de som kommer etter Steinar og hans brødre skal kunne ta valg på et bedre grunnlag.

Det finnes undersøkelser og prosjekter med svært lovende resultater. Det forskes på og prøves ut andre typer blodprøver og også urinprøver som viser lovende resultater på nettopp det å oppdage og skille ut de med den mest aggressive kreften. Andre steder ser man på muligheten for å bruke billeddiagnostikk (MR) for å stille en mer nøyaktig diagnose, slik at pasienten får den beste behandlingen for seg. Men vi trenger fortsatt mer forskning.

For det haster. Omfanget øker. Befolkningen eldes og antall prostatakrefttilfeller vil øke med nær 40 prosent de neste 10-12 årene. Allerede i 2030 forventes det at 7 000 rammes årlig.

La oss jobbe for at flere menn kan overleve, færre blir overbehandlet – og at så mange menn som mulig kan leve lange og gode liv.

Støtt kampen mot prostatakreft - støtt Blå sløyfe!