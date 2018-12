Tre grep for bedriftene i Troms

leserbrev

Vi skal bruke de gode tidene til å få flere i jobb. Jeg og resten av regjeringen vil skape flere lønnsomme arbeidsplasser i Troms og resten av Norge. Det skal vi blant annet få til slik:

Regjeringen skal rydde opp i virkemiddeljungelen. Vi vil at de statlige støtteordningene som gir penger til forskning og innovasjon skal være så enkle og effektive som mulig. Slik at det blir lett for bedriftene å finne frem til rett ordning. Mye er gjort og virker bra, men vi er ikke i mål. Vi ser at bedriftene fortsatt møter en uoversiktlig jungel av ordninger og programmer, og overlapp kan føre til sløsing av tid og penger. Vi må legge pengene der vi får mest igjen, og kutte ut det som ikke fungerer.

Regjeringen skal bidra til at de gode bedriftene får finansieringen de trenger. Vi vil frigjøre mer kapital. Vi har allerede forenklet og kuttet i selskaps- og formuesskatten, og frigjort milliarder slik at næringslivet kan investere og skape mer. Men vi stopper ikke der. Norge trenger et kapitalmarked som fungerer godt slik at disse milliardene kan vokse og bidra til nye arbeidsplasser. Her er det rom for forbedring. Vi trenger flere investorer og mer kapital. Vi trenger også et regelverk som legger bedre til rette for privat og offentlig kapital, slik at bedrifter som er eller ventes å bli lønnsomme får tilgang til finansiering. Dette jobber vi med, i tråd med kapitaltilgangsutvalgets anbefalinger.

Regjeringen forenkler bedriftenes administrative arbeid, slik at de kan bruke tiden på skape verdier og nye arbeidsplasser. Siden 2011 har vi forenklet bort 15 milliarder i årlige utgifter for næringslivet. Innen 2021 skal vi forenkle bort ytterligere 10 milliarder i årlige besparelser. Dermed slipper bedriftene unødvendig rapportering og skjemaer. Vårt mål er at en bedrift bare skal trenge å levere opplysninger én gang. Siden vi tiltrådte har vi fått til mye med Brønnøysundregistrene og Altinn. Disse er suksesshistorier som høster stor anerkjennelse og misunnelse internasjonalt.