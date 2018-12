Min oppfordring er at løpere som trener og satser strekker seg langt for å stille i lokale renn

leserbrev

Det er alltid en viss spenning med det første skirennet for sesongen. Da først får man svar på om sesongforberedelsene har vært bra. Naturlig nok kan et åpningsrenn i Nord-Troms ikke måle seg med vår etter hvert faste nasjonale sesongåpning på Beitostølen. Selv om det er gått noen tiår siden jeg selv var med på slike renn, tror jeg noe er gjenkjennelig. Trening er nå trening, det er i renn man går opp til «eksamen». Det var alltid spennende å se hvor langt man var etter de beste, hadde man i løpet av sommer/høst spist seg innpå dem.

Nordreisa hadde i helga sesongåpning i langrenn for Troms skikrets. Etter studering av resultatlistene slår det meg at den er noe mangelfull i seniorklassene, mildt sagt. I senior damer finner jeg en deltager. I senior herrer finner jeg 5, en fra Nordland, en fra Finnmark og tre fra Troms; Eirik Mikkelsen, Håkon Mikalsen og Erik Valnes. I tillegg til de tre nevnte er Torgeir S Hovland, Andreas Nygård, Snorri Einarson og Anna Svendsen våre beste løpere. De tre sistnevnte var alle opptatt med større renn denne helga. Det er godt å se at i alle fall våre antatt beste løpere stiller til start. Noen i WC, ski classic og altså noen i Nordreisa.

Hvor var løperne på SNN laget? (SNN er Sparebank1 Nord-Norge). Løperne på dette laget er pr. dato de nest beste og morgendagens menn. I Nordreisa hadde de en fin anledning til å måle seg mot de som er bedre. Hvorfor ikke bruke den anledningen? Det er påfallende at ikke EN stiller? De fleste av disse løperne er studenter, om alle skulle opp til eksamen på mandag har jeg full forståelse for at de da ikke stiller. Jeg er sikker på at mange av disse løperne trener mer enn det jeg noen gang gjorde, og sånn sett er mer profesjonell enn det jeg var på deres alder. Hvorfor går de ikke skirenn? Ja, jeg vet at de har gått skirenn i Muonio og noen var på norgescup på Gålå. Ser for øvrig av resultatlista der, og fra denne cupen i fjor, at de bør prioritere kretsrenn en stund fremover.

Er det greit for ledelsen i Troms Skikrets at løpere opptrer slik? For at det store hjulet i skikretsen skal fungere må alle bidra. Vi må ha en ledelse i skikretsen som fungere, de ansetter trenere, skismørere, organiserer samlinger, får tak i rennarrangører, ordner med reiser, osv. En rekke steder arrangeres det lokale renn i løpet av vinteren. Det er sjølsagt ikke tvang å gå renn, om man føler det slik må man finne på noe annet.

Likevel, når ledelsen i kretsen driver dette hjulet er det naturlig at løpere føler ansvar og bidrar ved å stille til start. Det er jo dette som er livet for en langrennsløper, det er jo dette som er det beste, artigste, gå renn. Og husk, dere blir sett av de aldersbestemte som stiller i samme renn. Jeg husker det var stas å være på renn når de STORE var med. I ettertid ble jeg klar over hvor viktig det var at vi i min tid hadde en stor seniorklasse. Jeg fikk noen ganger stå øverst på resultatlista, de som ble nr 10 eller enda lengre bak var med på å gjøre meg god. Syns den store banken at det er greit å sponse løpere som ikke stiller til start i et stort lokalt renn?

Rennarrangør Nordreisa I.L. er naturlig nok skuffet når det hardtsatsende seniormiljøet i Tromsø ikke stiller til start i deres renn. Det var ingen andre renn i kretsen denne helga. Etter det jeg forstår, var forholdene glimrende i Nordreisa. Leser for øvrig at vår beste herreløper til nå i sesongen, Emil Iversen, bruker renn for å gå seg i form! Han er i så fall ikke den første.

Ikke kom og fortell at renn ikke passer inn i opplegget, så vanskelig er ikke langrenn på deres nivå. Sjølsagt er det mer stas å stille i NC, Skancup, eller NM. Da jeg var seniorløper på kretsnivå måtte vi kvalifisere oss til NM fordi kretsene ble tildelt kvoter etter innsatsen fra forrige NM. La oss ikke få slike tilstander som at det er løpere som reiser og går Marcialonga, men ikke går Reistadløpet! Min oppfordring er at løpere som trener og satser strekker seg langt for å stille i lokale renn.