Det er ikke verdt å ta sjansen

leserbrev

Kjenner du deg igjen? Du våkner, litt sliten. For i går var det julebord. Kroppen verker og du er kanskje litt sløv. Men du «skal bare» kjøpe de julegavene. Det går nok bra. Og det er jo flere timer siden du drakk.

Mange nordmenn har tatt sjansen, og kjørt bil dagen etter at de drakk alkohol. Det er lett å forstå at det av og til kan virke både fristende og nødvendig å kjøre bil, selv om kvelden i forveien ble fuktig. Men promillen forsvinner ikke etter en natts søvn. Dagen-derpå kjøring kan faktisk være dødsfarlig.

Vi er på vei inn i en av de aller fuktigeste periodene i løpet av året. I desember skal vi virkelig kose oss, og anledningene for å «ta seg et glass» er ekstra mange. Julebord, vennekvelder, gode middager eller bare når man synker ned i sofaen.

Det krever at vi alle tenker oss ekstra godt om når vi setter oss bak rattet i desember. Når drakk jeg sist alkohol? For du kan være beruset langt lenger enn du selv føler eller tror. Eksempelvis vil en kvinne på 70 kg som drikker et par glass vin og tre halvlitere øl fra klokken 19 og fram til midnatt, fortsatt kunne ha promille klokken 12 dagen derpå.

Men når det kommer til bil og promille er det ingen gråsoner. Man må være klin edru. Det er små marginer i trafikken, og kun et øyeblikks uoppmerksomhet kan koste liv. Selv lave nivåer med promille kan påvirke kjøreevnen og konsentrasjonen din.

Enda viktigere er det at konsekvensene i trafikken kan være katastrofalt store. En promillekjører risikerer ikke bare sitt eget liv, men setter også livet til en rekke andre i trafikken og miljøet rundt på spill.

Tall fra politiet viser at det i fjor ble anmeldt mer enn 9.300 tilfeller av sjåfører som kjørte i ruspåvirket tilstand. Det tilsvarer flere enn 25 anmeldelser hver eneste dag. Og dette er bare toppen av isfjellet: Transportøkonomisk institutt beregner at det hver eneste dag gjennomføres svimlende 14.000 kjøreturer i alkoholrus.

Sånn kan vi rett og slett ikke ha det. Det gikk kanskje bra i fjor. Og det kan gå bra igjen. Men det er på ingen måte verdt det. Derfor må du være alkoholfri når du skal kjøre, og bilfri når du skal drikke.