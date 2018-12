Mister de nordnorske velgerne

leserbrev

Kystpartiet i Troms og Finnmark advarer KrF og andre partier som vil innføre tvangsekteskap.

De graver sine egne grav fra Nord-Norge på grunn av de vil nå miste de nordnorske velgerne sine.

Derfor vil Kystpartiet advare på det sterkeste vis at de sier ja til tvangsekteskap i Troms og Finnmark.

Jeg syns det er overgrep på nordnorske verdier og ressurser, og overfor befolkningen. Det er kritikkverdig at Regjeringspartiene velger å sette norsk lov til side for å tvinge gjennom et ulovlig fattet vedtak om tvangssammenslåing av Troms og Finnmark.