Framoverlent skredsikring i Troms

leserbrev

Troms fylke er et variert fylke med mange fylkesveger i rasutsatte områder. Våre fylkesveier er særlig utsatt for snøskred. Nord-norsk vinter og vær bringer for mange lokalsamfunn usikkerhet knyttet til hvorvidt kritisk infrastruktur er farbar og sikker gjennom vinterhalvåret. Tunnel og skredoverbygg har tradisjonelt vært måten å sikre seg mot ras, og kostnadene ved å sikre alle skredpunkt i Troms er anslått til å ligge mellom 8-10 milliarder kr. Med dagens rammer til skredsikring for fylkeskommunen vil en helt nødvendig sikring ta lengre tid enn utsatte lokalsamfunn har.

Realitetene knyttet til sikringsbehov og den økonomisk lave kapasiteten fylkeskommunen har til skredsikring, tvinger oss som politikere til å søke nye måter å løse dagens skredproblematikk i Troms. Den senere tiden har det blitt utviklet mye ny teknologi og nye metoder for å varsle og utløse skred i rasutsatte områder på en trygg og kontrollert måte. Arbeiderpartiet anser teknologiutvikling som innebærer andre løsninger enn skredoverbygg og tuneller som helt nødvendig i møte med skredproblematikken i Troms.

Fylkestinget har denne uken Statens vegvesen sin rapport; Skred, innledende vurderinger for skredkontroll og varslingsanlegg 2018- 21, til behandling.



Rapporten beskriver kostnader, sikringsnivå, fordeler og ulemper med forebyggende skredkontroll og varslingsanlegg i forhold til tradisjonelle metoder med tunnel og overbygg. Dette ses i lys av 11 skredpunkt som anses aktuell for aktiv skredkontroll og/eller automatisk varsling.

Disse ligger langs:

FV 57 Grøtfjorden, Tromsø

FV 152. Salangslia, Salangen

FV 393 Holbuktura, Tromsø

Fv. 347. Singla/ Otterelv, Arnøy, SkjervøyFV 348. Akkarvik, Arnøy

Fv.349 Laukøy, Skjervøy

FV 862. Breitind/Svartholla, Medfjorden, Berg

FV. 52. Reiervika, Sjursnes, Tromsø

FV. 53. Åslandet, Tromsø

FV 83. Kvæfjord

FV 87. Tamokdalen

FV. 91. Breivikeidet.

Fellestrekket for strekningene er en relativt lav trafikkmengde med høye kostnader ved bygging av tunell eller skredoverbygg. Framover må derfor kostnadseffektive sikringsmetoder og varslingsmåter være sentrale i arbeidet for å oppnå et akseptabelt risikonivå for skred på flere av disse strekningene.

Utplassering av faste installasjoner og teknologi for overvåking, varsling og stenging er allerede i bruk i land som Østerrike, Sveits og Canada. Arbeiderpartiet anser denne nye teknologien som et framoverlent og godt alternativ for å sikre tilstrekkelig sikkerhet for veifarende i rasutsatte områder. Dersom man skal lene seg på tradisjonelle sikringstiltak som bygging av tunnel og skredoverbygg vil befolkningen i Troms fortsatt ha mange år med svært risikofylte veistrekninger i horisonten.