Statsministerens klimasomling

leserbrev

«Varmere, våtere, villere. Klimakrisen er helt reell», skriver Erna Solberg i Aftenposten 10. desember.

Nettopp! At det er alvor og at det haster å handle, er noe de fleste av oss er helt enige om. Kanskje bortsett fra flere medlemmer av Ernas egen regjering. Som Erna selv sa det i et intervju med Aftenposten høsten 2014: «Det er tøffere å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det».

For i Ernas regjering har klimaskeptikerne kommet og gått. Sist ut var den nye landbruksministeren Bård Hoksrud, som nektet å svare på om klimaendringene er menneskeskapte. Tidligere justisminister Per Willy Amundsen fyrte i sin tid løs på «klimahysterikerne» og sa at det er solen som styrer klimaet, ikke menneskene. Og en annen tidligere justisminister fra Frp, Sylvi Listhaug, uttalte i 2011 til VG at det ikke er bevist at menneskelige CO2-utslipp fører til klimaendringer, men at det først og fremst er en unnskyldning for å innføre mer skatter og avgifter.

MENINGER: Ingen tillit til regjeringens klimapolitikk Kan Rødt, SV, AP, KrF, og SP ha tillit til Solberg-regjeringen?

Klima nådde heller ikke opp som en av Høyre- og Frp-regjeringens åtte viktigste saker i regjeringsplattformen de forhandlet fram i 2013. Venstre prøvde riktignok å bøte på dette i Jeløya-erklæringen da de gikk inn i regjeringen for et snaut år siden, men de gode intensjonene har ikke satt noe preg på statsbudsjettet som ble lagt fram og senere vedtatt med KrFs stemmer i høst.

Særlig skuffende er det at budsjettkameratene har vendt det døve øret til NHO, LO og Zeros bønn om å få på plass et CO2-fond for utslippskutt i næringstransporten. Transportsektoren står for mer enn 30 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser, og her er mulighetene for utslippskutt særlig store. Budsjettforliket leverer heller ikke godt nok på forebygging mot og tilpasning til klimaendringene, blant annet på tiltak mot flom og skred. Men mest alvorlig er det at tåkeprat og utsettelser fra regjeringen og KrF gjør at en beslutning om karbonfangst og -lagring i 2020 kan ryke.

Arbeiderpartiet er krystallklare på at Norge både må og skal nå klimamålene om å redusere utslippene med 40 prosent innen 2030. Vi har derfor foreslått å bevilge tre milliarder kroner mer enn regjeringens forslag til klimatiltak i vårt alternative budsjett. Vi la også fram et eget klimautslippsbudsjett.

Etter fem år har statsministeren endelig slått tydelig fast at klimakrisen er helt reell. La oss håpe det da blir endelig slutt på klimasomlingen.