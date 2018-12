Hva hvis det begynner å brenne? Hva hvis demente pasienter vandrer ut av avdelingen. Og hva hvis en pasient blir akutt dårlig?

leserbrev

Nordreisa helse- og omsorgsutvalg har i møte den 30.11 2018 vedtatt en rekke kuttforslag i helsesektoren. Norsk sykepleierforbund avdeling Nordreisa har i møte den 11.12.2018 gått gjennom kuttforslagene.

Et samlet NSF Nordreisa er enig i at det ikke kan kuttes ytterlig i helsesektoren uten at det går utover kvaliteten av pleien. Vi stiller spørsmål om det er blitt foretatt noen evaluering etter forrige runde med kutt, eller om det er foretatt noen ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse) før disse nye forslagene ble vedtatt av helse- og omsorgsutvalget?

Vår sykepleiehverdag er full av gjøremål som går direkte utover de sykepleierfaglige gjøremål, og medfører mindre tid til pasienten. Her kan nevnes kjøkkentjeneste, søppelhåndtering, økt krav til dokumentasjon, renhold etc.

Som sykepleier så har vi i kraft av vår autorisasjon og i forhold til gjeldende lovverk både et etisk ansvar, og et juridisk ansvar til å utøve vårt yrke på en forsvarlig måte. Det påhviler oss også et ansvar til å si klart ifra når vi mener det blir faglig uforsvarlig.

Å redusere i nattevaktstilling er svært uheldig og vil få store negative ringvirkninger. På natt er det ikke sykepleier på legevakta, da er det sykepleier på sykestua som assisterer legen på akutte tilfeller. Sykepleier på natt assisterer også jordmor ved fødsler. Hvis hjemmesykepleier er ute i oppdrag, så kommer det en pleier ned fra sykehjemmet. Med redusert nattbemanning så er det kanskje ikke personell til dette. Den som er på natt i hjemmesykepleien har også faste oppgaver som må utføres og kan heller ikke alltid stille opp på kort varsel.

En annen konsekvens av reduksjon i nattstillinger er ansvaret med å være alene pleier på en avdeling på natt. Pasientene våre kan ofte være våken og urolig på natt, de er ustødige og kan lett falle. Og de trenger også pleie og vask i seng. Dette mener vi er uforsvarlig i forhold til HMS hvis det en pleier alene på avdelingen. Vi vil og rette søkelyset på det følelsesmessige ansvaret det innebærer å være alene på en hel avdeling. Hva hvis det begynner å brenne? Hva hvis demente pasienter vandrer ut av avdelingen. Og hva hvis en pasient blir akutt dårlig?

På sykestua og på sykehjemmene er det også terminale (døende) pasienter i ulike faser og med ulike behov. De trenger pleie og omsorg, og smertelindring. De fortjener en verdig omsorg ved livets slutt. De pårørende trenger oppfølging og støtte. Denne omsorgen er selvsagt like viktig på natten som om dagen.

Forslaget om at det skal etableres omsorg+ tilbud i løpet av 2019 tror vi ikke vil gi noen synlige innsparinger i 2019. Bemannede omsorg+ anlegg er tidskrevende og planlegge og gjennomføre, og vil føre til økte kostnader. Vi anser dette som et urealistisk forslag.

Forslaget om å investere i velferdsteknologi er i utgangspunktet bra. Men vi stiller oss undrende til at man investerer betydelige midler til dette nå samtidig som man må redusere antall ansatte.

Flere sykepleiere er sluttet, noen er begynt å jobbe i andre kommuner og noen har begynt i andre yrker. Vi frykter for at negativ fokus og ytterligere innsparinger vil føre til økt sykepleierflukt. Et høyt arbeidspress kan (og mest sannsynlig vil) føre til økt fravær, økt fare for at det gjøres feil, mindre tid til pas og pårørende som følge av færre hender.

Vi vil at politikerne i Nordreisa kommune skal tenke på hvilke signaler vi sender ut med en ytterlig innsparing i helsesektoren. Hvilket tilbud er det vi ønsker til innbyggere i Nordreisa og til våre eldre. Og hvilken kvalitet er det vi ønsker på våre tjenester. Vi mener at vi bør gå i motsatt retning, at økt bemanning på sikt vil føre til besparelser, til bedre kvalitet og til bedre pasientsikkerhet.

Vi i NSF Nordreisa er overbevisst om de foreslåtte innsparinger i helsesektoren ikke er gjennomførbart uten at det går ut over kvalitet på helsetilbudet og i verste fall føre til uønskede hendelser som i ytterste konsekvens kan medføre fare for liv og helse.