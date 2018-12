Du kan hjelpe verdens klima

leserbrev

En fersk undersøkelse gjort av tankesmien Agenda viser at det nordmenn frykter mest i fremtiden er klimaendringer. For mange av oss kan klimaproblemet virke uoverkommelig, og det hjelper ikke at verdens ledere på FNs klimamøte ikke engang greier å enes om hvor store kutt i klimagasser de ulike landene skal gjøre. Heldigvis er det fortsatt mulig å nå målet vårt om maks 1,5 graders oppvarming, men det betyr at vi må gjøre drastiske endringer nå.

Vi i Greenpeace mener at det er strukturelle endringer som må til for å løse problemet. Det vil si at politikere og næringsliv både internasjonalt og nasjonalt må ta grep for en grønn omstilling. Da er det utrolig viktig at vi andre presser på for at det skjer. Alle i hver enkelt by og bygd i vårt langstrakte land kan bidra. Ditt nyttårsforsett for 2019 kan for eksempel være å delta i debatter og demonstrasjoner, støtte en miljøorganisasjon, kreve handling av politikerne ved å sende brev eller skrive i avisa, melde deg inn i et parti som jobber for en bedre miljø- og klimapolitikk og bruke stemmeretten ved lokalvalget.

Du kan leve på en måte som er minst mulig belastende for verdens klima ved å bruke mer sykkel, gange, buss eller tog og mindre bil og fly når det er mulig, bruke ferier på å utforske Norge og nærområder fremfor å fly til utlandet, spise mer grønt og mindre kjøtt, oppfordre selskaper til å droppe palmeolje som raserer regnskog, flytte pensjons- og sparepenger til grønn og bærekraftig sparing, handle lokalt og kjøpe få, men solide, varer som kan repareres.

Alle monner drar og sammen er det mulig å unngå de mest ødeleggende klimaendringene. La det nye året bli et grønnere og mer klimavennlig år.