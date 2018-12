Kystsamene hyller Torbjørn Naimak

leserbrev

Avgåtte regionvegsjef Torbjørn Naimak fikk fart i samisk/kvensk skilting de siste årene før han pensjonerte seg. I 2017 gikk han ut i media og uttrykte klart at på de steder hvor det foreligger godkjente samiske og kvenske stedsnavn, der skal skiltene være på plass i løpet av fastsatt dato i 2019.

Torbjørn Naimak har på vegne av Statens vegvesen beklaget for at etaten hans tidligere ikke har fulgt tilstrekkelig regelverket med flerspråklig skilting etter hvert som kommunene har vedtatt offisielle stedsnavn på samisk og kvensk. Hans budskap til vegvesenets ansatte var at samiske og kvenske stedsnavn skulle tas vare på som kulturminner. De flerspråklige skiltene har de siste par årene begynt å komme opp i landsdelen.

Sametingspresidenten har gitt uttrykk for at "samiske stedsnavn på skilt er daglige påminnelser om hvor samer bor og har bodd. Og at det bidrar til å vise språk- og kulturmangfoldet i nord".

I alle honnørtaler og kronikker er ikke Torbjørn Naimak's rolle i forhold til samisk og kvensk skilting løftet frem. Kystsamene mener Naimak fortjener honnør for at han klarte å endre underliggende fordommer i Statens vegvesen til samisk/kvensk kultur.