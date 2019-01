Videregående opplæring i svært positiv utvikling

leserbrev

Det går stadig bedre innenfor videregående opplæring i Troms. Dette skyldes ikke tilfeldigheter, men er resultater av en målrettet satsing og konkrete tiltak.

Det er mange år siden man sist opplevde protester mot kutt i skolesektoren med fakkeltog og demonstrasjoner utenfor Fylkeshuset. De fire posisjonspartiene Ap, Sp, KrF og V har styrt den fylkeskommunale skuta med stø hånd siden fylkestingsvalget i 2015, også som skoleeier. Både fylkestinget og fylkesrådet har hatt en offensiv satsing på ungdom, kunnskap og utdanning over flere år, og pilene peker oppover.

Den offensive satsingen på ungdom og videregående opplæring gjenspeiler seg både i handling og i strategidokumenter og -planer. Mye er allerede vedtatt og iverksatt, samtidig som man fortsatt jobber med nye mål og tiltak. Helt siden 2010 har fylkeskommunen hatt en egen strategiplan for videregående opplæring; først "Tid for mestring" som var gjeldende frem til 2017, deretter "Samspill for læring" som gjelder frem til 2021. Strategiplanene har lagt hovedlinjene for den utviklingen som ønskes, og beskriver hvilke grep som skal gjennomføres for å oppnå akkurat dette.

Fullføringsrett for alle

I 2016 gikk Troms foran og innførte en egen fullføringsrett for de som havnet mellom ungdomsretten og voksenretten, slik at flere kunne fullføre videregående utdanning. Året etter ble tilsvarende ordning innført også på nasjonalt nivå. I 2017 ble Troms det første fylket i landet som vedtok en egen fylkestingsmelding om samisk i videregående opplæring, og samme år kom ordningen med mobbeombud og elev- og lærlingeombud på plass. I 2017 behandlet Fylkestinget også en egen sak om videregående opplæring som arena for integrering av minoritetsspråklige ungdommer i Troms, og vedtok seks ulike tiltak som bidrag til dette viktig arbeidet. Samme år inngikk Troms fylkeskommune et 3-årig samarbeid med UIT Norges arktiske universitet, og tre av de videregående skolene i fylket fikk status som universitetsskoler og ble base for FOU-arbeid og pedagogisk utvikling. Yrkesfagskolene har fått større ansvar for overgangen til lære i bedrift, og det er tilsatt arbeidslivsveiledere. Fylkeskommunen har innført lærlingeklausuler ved anskaffelser, det er opprettet fleksible opplæringsmodeller, og det jobbes aktivt i fag- og kvalitetsnettverk. Med nye Nettskolen Troms og egen handlingsplan for digitalisering fra 2018 har fylkesrådet iverksatt alle tiltakene fra fylkestingsmeldingen Samspill for økt gjennomføring fra 2015.

Utviklingsarbeidet har fortsatt også i 2018. I juni kom ny strategi for arbeidet med barn og unge i Troms, et dokument der også arbeidet i Ungdommens fylkesting og -fylkesråd inngår. I oktober gikk startskuddet for utviklingen av en samlet elev- og lærlingetjeneste i videregående opplæring i Troms, tjenester som har som mål å sikre bedre arbeids- og læringsmiljø for alle, sørge for tidlig innsats og rask hjelp, bidra til at lærernes hovedoppgave får være undervisning og opplæring, og bidra til økt læringsutbytte for alle.

Både utdanningskomiteen og fylkesråden for utdanning har stort fokus på spesialundervisning og tilpasset undervisning, og i desember ble det lansert endringer i inntaksprosedyrene som bidrar til økt valgfrihet for alle elever, også de med store behov for bistand og spesialundervisning i skolehverdagen.

Fylkesrådet har også startet et viktig arbeid for en sterk satsing på karriereveiledning og voksenopplæring. Voksne skal nås der de bor og øke tilfanget av kvalifisert arbeidskraft. Fagskolen har i 2018 fått egen rektor og konsolidert sin stilling med hensyn til økonomi og sertifiseringer.

Fylkeskommunen har også foretatt offensive og viktige investeringer innenfor utdanningssektoren de siste årene. Det er kommet nye skolebygg i Finnfjordbotn og på Bardufoss, og det er foretatt ombygginger på Skjervøy og flyfag, Bardufoss. I 2019 starter bygging av Ishavsbyen videregående i Tromsø, nytt internat på Bardufoss og ny videregående skole i Harstad. På samme tid har man over flere år opprettholdt en desentralisert skolestruktur som gjør at mange elever kan fortsette å bo hjemme mens de tar videregående opplæring, og dermed bidratt til samfunnsutvikling regionalt.

Pilene peker oppover i Troms

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Troms (2017-18) viser at videregående opplæring i Troms er i god utvikling, bedre enn landet samlet. Både gjennomføringsgraden og karaktersnittet i Troms øker mer enn landsgjennomsnittet, mens fraværet øker mindre enn landsgjennomsnittet. Antall lærekontrakter øker også. I desember ble tallene fra Utdanningsdirektoratets skolebidragsrapport presentert. Også her kan vi spore den positive utviklingen. På tre år har tromsskolene i snitt forbedret sine bidrag fra nest dårligst til femte best i landet når man ser på karakterer, gjennomføring og slutting under ett. Det er en formidabel forbedring på kort tid!

Politikerne i fylkestinget, fylkesråden for utdanning og fylkesrådet foretar prioriteringer og legger premisser og føringer. Operasjonaliseringen gjøres av dyktige og engasjerte fagpersoner i utdanningsetaten, fagopplæringen og ute på den enkelte videregående skole, gjennom opplæringskontorene og i bedriftene.

Som politikere i fylkeskommunen er vi opptatt av å være en god arbeidsgiver, legge til rette for et godt arbeidsmiljø, fagutvikling, samspill og kompetanseheving. Sammen skal vi fortsette det gode arbeidet og skape positive resultater også i årene som kommer. Jeg ønsker oss alle lykke til med arbeidet!