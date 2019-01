Hvem skal betale for «festen»?

leserbrev

Økte utgifter og lavere inntekter er en spagat de fire partiene har gått ned i for å bli enige om en regjeringsplattform. Det blir vanskelig å komme seg opp fra denne når budsjettene skal gå opp og den økonomiske politikken skal tilfredsstille punktet «ansvarlig» og «bærekraftig».

Når hverken miljøavgifter eller oljefondet skal dekke kostnadene, må regjeringen ha andre planer. Skal det bli kutt i offentlige tjenester eller høyere egenandeler på velferdstjenester?

Plattformen gir ingen indikasjon på noen storstilt reform. Bare flere strategier, samarbeidsplaner og flere tomme ord. Det vi derimot finner er mer privatisering. Høyreregjeringen vil jobbe for at «flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver».

Dette viser hvilken retning regjeringen vil ta oss. Mer privatisering betyr at vi får en todelt helsetjeneste, hvor de som har god råd kan kjøpe seg ekstra tjenester. Det offentlige helsetilbudet som er til for alle kan komme til å forvitre. I andre land hvor privatiseringen har fått fritt leide har dette ført til økte egenandeler. Vi vil ikke havne i en situasjon hvor det er lommeboka som avgjør hvor gode helsetjenester du kan få.

Arbeiderpartiet vil forhindre en utvikling i retning av det todelte samfunnet, de økte forskjellene. Vår regjeringsplattform hadde sørget for at folk med inntekt lavere enn 750 000 kroner hadde fått mer å rutte med. Alle hadde fått et bedre helsetilbud, dekket av fellesskapet. Mer til dem som trenger det betyr noe mer skatt til dem som tåler det. Både statens og folkets budsjetter blir mer bærekraftige av det.