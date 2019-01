– En ufattelig trist måte å spare penger på

leserbrev

Hvis forslaget om å legge ned trafikkstasjonen på Storslett blir vedtatt, blir Nord-Troms kommunene å få store utfordringer, og dette vil også medføre konsekvenser for videregående skole, trafikkskole også videre.

Grunnen til at dem vil legge ned mange trafikkstasjoner i Norge er at regjeringen ønsker å spare penger og effektivisere etaten. Dem har lagt frem et forslag der 1/3 av alle trafikkstasjonene i Norge skal legges ned, og det er distriktene som blir hardest rammet hvis dette blir vedtatt. Og ikke nok med at dem har lyst å legge ned 1/3 av alle trafikkstasjonene så har dem i tillegg lyst å dimensjonere ned 22 trafikkstasjoner til service kontor. Er dette et gjennomtenkt forslag? Og har dem sett på konsekvensene dette vil medføre?

STORSLETT TRAFIKKSTASJON ER FORESLÅTT LAGT NED: Forslår å legge ned trafikkstasjonen her Trafikkstasjonen på Storslett er forslått lagt ned i en ny konsulentrapport, laget på vegne av Samferdselsdepartementet. Det skriver NRK.

Endelig er obligatoriske kjøretimer blitt gyldig fravær, noe det ikke har vært tidligere etter fraværsgrensa kom på videregående skole. Selv om fraværet er gyldig så vil fraværet øke ute i distriktene hvis de nærmeste trafikkstasjonene blir lagt ned. Da mister man gjerne en hel dag med skole siden vi som bor i Nord-Troms må enten dra til Alta eller Tromsø for å kunne ta teorien eller kjøre opp. Og hvis man ikke klarer det på første forsøk fører det til at man mister flere dager med skole og får mer fravær.

Regjeringen ønsker å kutte kostnader med sitt forslag, men forslaget dem har lagt fram fører bare til at dem som har behov for en trafikkstasjon får økte kostnader. Reiseveien blir lengre og dermed får man økte reiseutgifter. Dette er utgifter som staten ikke refunderer. Og det er faktisk ikke alle som har råd eller mulighet til å reise langt selv om dem har behov for en trafikkstasjon.

Å legge ned trafikkstasjonene vil føre til sprengt kapasitet på de resterende trafikkstasjonene. Hvis vi syns det er lang ventetid i dag, så kommer ventetiden til å bli enda lengre hvis forslaget blir vedtatt. Og den effektiviseringen dem ønsker blir ikke å kunne skje hvis dem ønsker å legge ned 1/3 av alle trafikkstasjonene vi har i Norge.

Vi i Nord-Troms Unge Høyre syns dette er ufattelig trist måte å spare penger på. Det finns andre plasser man kan kutte ned og spare penger. Med dette forslaget er det oss som bor ut distriktene det blir å ramme hardest, men det vil også ramme dem som bor på litt større plasser siden kapasiteten kommer til å bli sprengt på de resterende trafikkstasjonene. Selv om regjeringen kanskje kommer til å spare penger, så er det vi som er brukere av trafikkstasjonene som kommer til å sitte på en større regning enn nødvendig og mer fravær både på jobb og skole.