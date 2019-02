Mus lea niehku…

leserbrev

En drøm om at sámi albmotbeaivi / samenes nasjonaldag blir en festdag som gjør at ikke bare samer er stolte. At det er en så fin dag at alle vil være med og feire sammen med oss.

Jeg har en drøm om at Nordreisa spiser biđus og lager catwalk med samiske klær og design. Kanskje man kan ha et duodjimarked og kurs for store og små.

Jeg har en drøm om at Kåfjord arrangerer felles kveldskonsert og vise at vi er en kulturkommune. Tenk om vi kan danse til langt på natt til samisk musikk!

Jeg har en drøm om at Kvænangen arrangerer mini-samiskkurs med sitt nye språksenter. Tenk om flere kunne lære seg samisk. Samenes nasjonaldag er den perfekte dagen å starte. Første leksjon: Lihkku beivviin! Til lykke med dagen!

Jeg har en drøm om at Storfjord ordner joikekurs. Kanskje kommunens innbyggere kan lage en egen joik til hjemplassen sin. Så neste gang dere vil ønske noen velkommen kan dere joike for deres gjester.

Jeg har en drøm om at Lyngen viser samiske filmer på bygdekinoen. Det finnes mange gode samiske filmer, både spillefilmer, dokumentarer og kortfilmer. Kanskje ungdom kan bli inspirert til å lage sine egne filmer?

Jeg har en drøm om at Skjervøy arrangerer samisk skirenn. Dere kan kalle det Sámi gilvvut- en spesialutgave med lassokasting. Premien kan være en samisk kniv, og dagen kan avsluttes med flaggheising og samefolkets sang. Hvem er raskest og mest treffsikker?

Jeg har en drøm om at sámi leavga / det samiske flagget vaier fra alle flaggstenger på samenes nasjonaldag.Jeg har en drøm om at jobbmøter og skoleprøver ikke blir lagt til 6. februar. Jeg har en drøm om at feiringen er så artig at det er bra med et års pause før neste gang.

Lihkku beivviin!