leserbrev

Ser at Enoksen i sitt leserbrev mener at det nærmest er Høyre sin feil at Posten A/S legger ned alle posttjenester til fastboende i flere bygder fra 1. april i år.

Vi kan nok være enig i at det var bedre før, da mottoet til Posten var – «Posten skal fram», og Posten faktisk holdt de de lovde. Dagens motto til Posten – «Vi lever for å levere», ser i alle fall ikke ut til å være noe de klarer å leve opp til.

Men å skylde på Høyrepolitikk alene i denne saken blir en kraftig forenkling av problemstillingen, og når Enoksen påstår at dette er «god» høyrepolitikk i praksis, så må man jo få lov til å spørre om teknologisk utvikling også bare er høyrepolitikk?

Det meste av kommunikasjon, betalinger og banktransaksjoner foregår jo elektronisk i dag. Alle som abonnerer på aviser har også tilgang til e-avis, så det er vel stort sett bare pakker som vi ikke kan motta elektronisk, og som må hentes på post i butikk.

I 2002 ble Posten riktignok omgjort til et AS, og kanskje var dette en feil, men må minne Enoksen på at SV og Ap har hatt regjeringsmakt i to perioder etter dette. Det vil si at Enoksens SV har hatt god anledning til å reversere og omgjøre dette vedtaket, og ta Posten av børsen. Om Enoksen har belegg for å påstå at styret i Posten AS stort sett består av Høyrefolk, stiller jeg meg meget tvilende til.

Det er tragisk og beklagelig at Postens omlegging rammer Ruth Sigurdsen og andre enkeltpersoner og bygder slik det nå ser ut til å gjøre, og jeg kan også være enig med Enoksen i at staten bør komme på banen for å subsidiere postombringing til distriktene.

Enoksens SV og de andre rødgrønne sitter jo som kjent med flertall i Fylkestinget, og har blant annet ansvar for samferdsel i fylket. Man kan jo tenke seg at en god begynnelse på å løse problemet med postombringing og lang reisetid vil være å øke antall båtruter ut til veiløse bygder.

Etter min mening bør Posten, som et 100% statseid selskap, også ha et samfunnsansvar i forhold til trygghet og velferd. Man kan jo spørre seg selv om Posten i forkant av den varslede omleggingen har foretatt en ROS-analyse (risiko og sårbarhets-analyse), og hva den i så fall viser. Kanskje er dette en sak for Fylkesmannen, da det jo i høyeste grad handler om samfunnssikkerhet og velferd for de som blir berørt.