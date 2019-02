Frekt, fordummende og feil om sjøsamer

leserbrev

De siste dagene har både blant andre ordfører Terje Wikstrøm i Kvalsund hevdet at sjøsamene i Finnmark støtter Nussirgruva. Selv er jeg en sjøsamisk fisker og folkevalgt representant for sjøsamene på Sametinget, og jeg har en beskjed til Wikstrøm, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og alle andre som vil høre: Sjøsamene er ikke for en gruve som fyller Repparfjorden med gruveslam og giftige tungmetaller.

Sjøsamene er på samme måte som andre samer, eller nordmenn, en gruppe med stor grad av meningsmangfold. Å si at sjøsamene er for gruva fordi enkelte sjøsamer er det, er som å påstå at nordmenn er for å gjøre innskrenkinger i abortloven fordi noen nordmenn er det, for å bruke en annen dagsaktuell sak. Ikke bare skjønner alle at det ikke stemmer, det er også en frekk, fordummende og direkte feil påstand.

Fakta er at Sametinget allerede i 2016 gikk overveldende imot Nussir med 36 av 39 stemmer, inkludert alle de sjøsamiske representantene med unntak av tre stemmer fra Frp og Kautokeino Fastboendes Liste. Vi er valgt av det samiske folk, sjøsamer, fastboende og reindriftssamer i vårt område, til å representere dem. Dette hopper ordfører i Kvalsund, Terje Wikstrøm, bukk over når han hevder at sjøsamene er for prosjektet.

For hvorfor skulle vi ønske en gruve som risikerer å ødelegge for livsgrunnlaget og kulturen vår? Den sjøsamiske kulturen er i stor grad bygget på fiskeri og det å høste av havet, og det ville være idioti av oss å fylle fjordene som vi fisker i med slam og avfall som truer det marine livet.

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har begge to frarådet sjødeponi. Det er nettopp fordi forurensningen av fjorden er så alvorlig at den kan ha katastrofale konsekvenser for livet i havet. Norsk Institusjon for Menneskerettigheter pekte i 2018 også på at norske myndigheter ikke gjør tilstrekkelig for å sikre sjøsamers rett til å fiske, og med det i bakhodet har vi ikke råd til å risikere at flere fiskere settes på land for å tekkes gruveindustri og storkapital.

Jeg vil ha meg frabedt at ministre og ordførere dytter oss sjøsamer foran seg for rettferdiggjøre et gruveprosjekt vi vet vil ha svære konsekvenser for både folk og miljø. Selvfølgelig finnes det sjøsamer på begge sider av debatten om Nussir, akkurat som det gjør det i debatten om fylkessammenslåing og alle andre aktuelle og kontroversielle saker i Finnmark.

Derfor koker jeg innvendig når man forsøker å sette opp en falsk motsetning mellom sjøsamer og reindriftssamer som to grupper med konkurrerende interesser i Nussirsaken. Det finnes ingen grunnlag for å mene at sjøsamer støtter inngrepene som er planlagt på land. Tvert i mot er dette en arealkamp både på fjellet og på havet, hvor mange sjøsamer og reindriftssamer hele prosessen har stått skulder ved skulder, og også vil gjøre det i kampen som kommer.