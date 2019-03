Prinsippet om at kommuner som har avgitt sine naturressurser til kraft, skal ha noe igjen for dette, er nå i ferd med å fravikes

leserbrev

Befolkningen i Storfjord har avgitt store naturressurser til fellesskapet. Kommunen står for om lag 40% av verdiskapningen i Troms Kraft. Samtidig har ikke kommunen strøm til næringsutvikling. Sånn kan det ikke være!

Ærede Fylkesting, og alle andre som har befatning med fordelingen av fylkeskommunens aksjer i Troms Kraft; det er fornuftig å fordele aksjene til kommunene i Troms før fylkessammenslåingen. Det store spørsmålet er imidlertid hvordan. Ved å starte med litt historikk, håper jeg at dere også kommer til at det faktisk vil være rettferdig å forfordele «kraftkommunen» Storfjord.

Troms 1975:

Kraftforsyningssituasjonen i Troms var kritisk på 70-tallet, prognosene viste i 1975 et forholdsvis stort kraftunderskudd allerede i 1977-78. Da det var få vannkraftressurser som kunne bygges ut i Troms raskt, kom Industridepartementet fram til at Skibotn-prosjektet måtte settes i gang omgående. En rask utbygging ville ha positiv virkning på nærings- og arbeidslivet i Troms både på kort og lang sikt, samt at man forhindret den kritiske strømsituasjonen som ellers ville oppstått i Troms. Skibotn kraftverk ble dermed – og er fortsatt – grunnlaget for en del verdiskapning og samfunnsutvikling i Troms.

Storfjord krever en solid andel Troms Kraft-aksjer Storfjord mener det er på tide at kommunen får noe igjen for det de har ofret i kraftutbyggingens ånd.

Stol på ministeren?

Prosjektet skapte bitter strid og uenighet i Storfjord på 70-tallet, som seg hør og bør når det var snakk om såpass store naturinngrep som utbyggingen av Skibotn kraftverk medførte. Det som til slutt avgjorde at kommunestyret i Storfjord sa ja til utbygginga, var at kommunalministeren lovte Storfjord 150 varige arbeidsplasser. Nå over 40 år senere, venter vi i Storfjord fortsatt på disse arbeidsplassene. Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves. Nå er det på tide å realisere lovnaden, og ved å overføre aksjer til Storfjord vil vi på sikt kunne være bedre rustet til å tilrettelegge for arbeidsplasser.

Storfjord har ingen eierandel i Troms kraft pr i dag

Til tross for at en stor del av kraftproduksjonen skjer i Storfjord, har vi ingen eierandel i TK. Nå har imidlertid Troms muligheten til å rette opp denne skjevheten, ved å godtgjøre kommunen som i sin tid tok en for laget og stilte sin natur til disposisjon og fordel for resten av Troms. Det er altså på tide å takke Storfjord for dette, ved å fordele aksjer tilbake til vertskommunen, slik at vi på sikt får til verdiskapning og utvikling også i vår kommune.

Vil overføre TK-aksjene til et holdingselskap Fylkesrådet mener Troms fylkeskommunes aksjer i Troms Kraft må overføres til et holdingsselskap før fylkesekteskapet med Finnmark er et faktum 1.1. 2020.

Troms/Storfjord i dag:

TK forsyner deler av Troms med elektrisk kraft. Nærmere 40% av verdiskapingen i Troms Kraft kommer fra naturressurser som Storfjord har avgitt til fellesskapet. Det er et paradoks at kraftkommunen Storfjord ikke har tilgang til strøm nok i dag til at store næringer kan etablere seg i kommunen. For å få dette til, må strøminfrastrukturen forsterkes lokalt. Og det koster flere titalls millioner. Nå kan fellesskapet i Troms gi eierandeler i TK tilbake til Storfjord, slik at vi blir i stand til å takle strømutfordringene vi har nå. Som en slags takk for sist!

Forslag til fordeling av TK-aksjene:

Prinsippet om at kommuner som har avgitt sine naturressurser til kraft, skal ha noe igjen for dette, er nå i ferd med å fravikes. Ut fra nye regler for beskatning, minker kraftinntektene til vertskommunene. Dette kan nå kompenseres til kraftkommunene i Troms ved utdeling av eierandel i TK. Det nye storfylket i Nord bør jo drives ut fra det ordinære inntektssystemet for fylkene, og ikke være avhengig av utbytte knyttet til kraftproduksjon som foregår i enkelte kommuner i Troms.

Slik vil Høyres fylkestingsgruppe fordele Troms Kraft-aksjene Troms Høyre mener fylkets eierandeler i kraftselskapet må fordeles til Troms-kommunene før fylkessammenslåingen med Finnmark.

På bakgrunn av alt ovennevnte, foreslår jeg at Storfjord tildeles halvparten av fylkeskommunens aksjer og at det resterende fordeles til de andre kraftkommunene i Troms ut fra produksjonstall. Det er gunstigere for TK å ha få eiere, enn at alle kommuner skal ha en liten eierandel hver. Og ærlig talt, jeg har ikke helt forståelse for at en ikkekraft-kommune, som ikke har bidratt med noe, plutselig anser det riktig å ha en eierandel i noe de ikke har måtte avgi noe til?