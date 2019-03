Unge Høyre ønsker en digital skolehverdag!

leserbrev

Digitale læremidler er viktige for at elevene skal være rustet for fremtiden. Vi lever i en digital verden, likevel er det mange som ønsker å fjerne de digitale læremidlene fra skolen. Dette mener vi i Unge Høyre er et skritt i feil retning.

De digitale læremidlene gir mange muligheter. Med økt bruk vil vi kunne løse problemer som ellers er gjengangere i den skolepolitiske debatten. Elever som faller fra fordi de ikke henger med i undervisningen eller er syke over lang tid, kan få tilbud om tilpasset undervisning eller fjernundervisning. Videre vil elevene kunne få en mer variert skolehverdag hvor det legges opp til en aktiv læringsprosess. Å sitte stille og høre på læreren fungerer ikke like bra for alle.

Ni av ti tiåringer har smarttelefon Stadig flere og yngre barn har mobil. I tiårsalderen har nesten alle barn og unge smarttelefon, langt flere enn for bare to år siden.

Elever lærer best når de har det gøy. Man trenger ikke ha lærevansker for å bli ukonsentrert eller sovne av timene i norsk skole. Digitale verktøy slik som iPad og PC kan gjøre undervisningen mer interessant og lettere å følge med på. Elever lærer ingenting mens de sover.

Det er et problem at elever blir distrahert av mobilen og sosiale medier i undervisningen. Løsningen er derimot ikke å frata eleven disse. Det er håpløst å tro at mobilfri skole helt enkelt vil fjerne distraksjonen. Sosiale medier følger elevene så snart de får pause eller skoledagen er slutt, på samme måte som de vil i fremtiden. Elever i den videregående skolen trenger å lære seg gode vaner for mobilbruk som de vil ta med seg videre i livet. Skolen skal både utdanne og danne. Det er helt naturlig at vi i 2019 lærer elever å forholde seg til distraksjonene som er og vil være der.

Skolens primære formål er å gjøre elevene klare for det som kommer videre i livet, dette forutsetter at elevene har en viss kyndighet innen bruk av digitale verktøy. Kravene som stilles til digital kompetanse blir stadig strengere. Det vil kreves mye mer av de som er elever nå, enn av de som var elever for 10 år siden.

Den digitale utviklingen har i det siste blitt omtalt som en “digitaliseringsforbannelse” og læremidlene som “uromomenter”. Dette mener vi er en bakstreversk holdning. Vi må se potensialet i de nye digitale læremidlene. Utviklingen er allerede i gang og Norge burde være med på å legge til rette for markedet.

Unge høyre ønsker en digital skolehverdag. Vi mener vi er nødt til å tenke framover og se alle mulighetene som finnes med de digitale læremidlene istedenfor å se på de som en forstyrrelse.