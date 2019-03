Nedlegging av posttjenester i ytre Kvænangen

leserbrev

Kvænangen kommune aksepterer ikke reduksjon i posttjenestene i Kvænangen.

Det foreligger en samfunnskontrakt mellom staten og dens innbyggere. Befolkningen bidrar med sin arbeidskraft, sine nære ressurser og Iokalforvaltning -staten muliggjør en slik verdiskapning gjennom å legge til rette for at befolkningen kan bo og leve hele liv.

Innbyggerne i Ytre Kvænangen er avhengig av båt — en tjeneste med et minimum av anløp. Pr i dag er det kun post 2 ganger i uka til Ytre Kvænangen. Alle innbyggeme i kommunen må kunne motta medisiner, aviser og annen post der de bor.

En nedlegging av posttjenesten i ytre Kvænangen anser vi for å være et brudd på den kontrakten staten har med innbyggerne.

Kvænangen kommune ønsker å være fremoverlent, nyskapende og løsningsorientert. Vi ønsker å være med på nye måter å bygge samfunn og samfunnsstruktur. Det å bruke vel et dagsverk for å hente post, ta ut penger eller hente medisiner er uholdbart.

Vi har forståelse for at reduksjonen i brevpost gir posten utfordringer. Likefulit ber vi om at innsparingene ikke går ut over de som allerede har størst utfordringer med avstander og infrastruktur i hverdagen. Det er viktig å merke seg at posttjenestene i dette tilfellet ikke begrenser seg til brevpost. Det er snakk om å levere de tjenestene øvrige deler av befolkningen får gjennom postkontor eller post i butikk.

Dersom organisering av viktige samfunnstjenester skjer gjennom forretningsforetak og at dette medfører et fokus på profitt framfor levering av posttjenester, må organisasjonsformen endres og samfunnskontrakten oppfylles.

Fra 1.april må de hente post en båttur unna: – De tilbyr ikke en annen løsning, de fjerner en tjeneste Posten vil slutte å levere til ytre Kvænangen. Det reagerer både ordfører og innbyggere på.

Kommunestyret vil påpeke at mangelfulle posttjenester utgjør en fare for samfunnssikkerheten. Innbyggerne i våre veiløse bygder har tidvis usikre nettjenester. I mange distrikter er det fremdeles heller ikke gode breibåndsløsninger og svak mobildekning. Erfaringsmessig kan det ofte gå lang tid før eksempelvis mobilnett repareres ved brudd.

Kvænangen kommune ber derfor Stortinget ta grep for å opprettholde samfunnssikkerheten i alle deler av landet. Alle samfunn må ha trygghet for at livsviktige informasjon når ut til innbyggerne.

Stortinget må gi regjeringen en presis bestilling for de tjenester som skal leveres. Stortinget må sørge for regularitet og posttjenester til hele befolkningen, uansett bosted. I tillegg bør også pakker, aviser og reklame inngå som en del av den vurderingen når tilbudet skal beregnes.

Avslutningsvis ber kommunestyret posten om å ta en gjennomgang av posttjenestene for øvrige deler av Kvænangen. Etter at posten la om sine rutiner fra å gå ut fra Nordreisa til å gå ut fra Alta har mange opplevd utfordring med å få aviser. Vi håper posten har god dialog og finner en løsning slik at innbyggerne kan motta aviser rettidig.