«Ingen har det så travelt som en død torsk. Kanskje litt for travelt»

leserbrev

Norge eksporterte i fjor sjømat for 99 milliarder kroner. 2,7 millioner tonn sjømat. 13 milliarder måltider. Ingen har det så travelt som en død torsk, som man sier.

Men kanskje litt for travelt.

For 41 prosent av torsken som ble eksportert i fjor, hadde det så travelt at den ble solgt sløyd og kappet, altså uten foredling.

- Fisken går ubearbeidet ut av landet, til produksjon i andre land, sier Inger Marie Sperre.

Hun stod på talerstolen da NHO Møre og Romsdal var samlet til årskonferanse i Ålesund onsdag.

Her er hun blant de mektigste i rommet, som direktør for den lokale hjørnesteinsbedriften Brødrene Sperre. Konsernet omsatte i 2017 for 2,3 milliarder kroner og sysselsetter flere hundre ansatte innen foredling og salg av klippfisk, makrell, sild og rogn.

Sperre er dessuten visepresident i NHO, og styreleder for bransjeforeningen Sjømat Norge.

Sperre er først og fremst en av landets største på klippfisk, men selger også stadig mer ubearbeidet torsk.

Når du for eksempel kjøper en to kilos eske med frossen torskefilet i butikken, står det sannssynligvis Brødrene Sperre på den.

Da har sunnmøringene kjøpt fisk fra tråler, sortert og lagt i emballasje, før den selges videre. Ingen voldsom foredling, men mer enn at fisken sendes rett ut.

- Vi eksporterer verdiskaping, mener Sperre.

Dette gjelder ikke bare torsken. Volumene som går rett ut er enda større på sild og annen pelagisk.

- Ingenting er så enkelt som å selge billig fisk, sier Sperre.

Men det er blitt vanskeligere å drive landindustri.

For mange år siden var nærheten til ressurser det viktigste. Nå er konkurransen om råvarer internasjonal. Torsken flytter seg raskt over landegrensene.

Mens de lokale landanleggene skulle hatt mer fisk.

- Det handler ikke bare om overskudd. Det handler om sysselsetting, arbeidsplasser og ringvirkninger. Vi skaper mer verdier her i landet hvis vi kan bearbeide fisken før vi eksporterer den, sier Inger Marie Sperre.

Hvordan? For å svare ordentlig, måtte vi dykket ned i hundre års historie og minstepriser, leveringsplikter og reguleringre. Så langt går vi ikke denne gang.

Det er uansett ikke snakk om en revolusjon, understreker fisketoppen:

- Vi må forvalte naturressursene slik at den skaper mer verdiskaping. Det krever tilpasning i nasjonale rammevilkår.

- Men det er ikke snakk om å snu opp ned på systemet. Vi må bare sørge for at norske aktører får mulighet til å kjøpe fisken, sier Sperre.

Sunnmøringen vil som kjent alltid ha mer. Og her har man alltid skjønt verdien av handel, som er gjennomgangsmelodien fra NHO denne våren:

Det er nemlig ingen som eksporterer mer per sysselsatt i næringslivet enn Møre og Romsdal, ifølge Menons eksportanalyse.

Med eksport for 68 milliarder kroner utenom olje og gass slås fylket bare av de tre store - Oslo, Hordaland og Rogaland.

Eksporten legger grunnlag for 45.000 arbeidsplasser. Rundt halvparten av dette er direkte knyttet til eksport, noe som vil si at en fjerdedel av de sysselsatte i fylket jobber med ansiktet vendt mot resten av verden.

Men det er uro i markedene. Brexit. USA. Handelskrig. Valutaer som oppfører seg unormalt.

Ja, det blåste ganske sterkt utenfor konferansesalen på Quality Hotell Ålesund onsdag ettermiddag.

Altså omtrent som normalt:

- Vi er blitt tilskuere, og det er litt pingpong akkurat nå. Denne uroen er ødeleggende for oss, sier Inger Marie Sperre.

- Men fiskerinæringa er blitt god på å tilpasse oss. Vi er vant til å holde pusten. Og det skal vi klare denne gangen også!