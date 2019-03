Det nytter å engasjere seg. Det nytter å sortere

leserbrev

Dere har bidratt til oppvåkning og det forplikter oss alle. Jeg ble inspirert og vil utfordre alle husstander til å gjøre en ekstra innsats for søppelsortering. Det er noe alle enkelt kan gjøre noe med. Vi står overfor det grønne skiftet som stiller nye krav til oss - allerede i dag.

I Stortingsmelding 45 (2016/2017) ber Stortinget Regjeringen om å sette nasjonale mål for avfallsforebygging, material gjenvinning og gjenbruk i tråd med EUs sirkulære økonomipakke som sier:

* 55 % av husholdningsavfall og lignende næringsavfall skal materialgjenvinnes i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

I Nord-Troms har vi Avfallsservice som er et av de aller første selskap som innførte kildesortering av husholdningsavfall. Dette resulterte i at viktige fraksjoner som papir, papp, drikkekartong, plast og matavfall ble sortert og sendt til gjenvinning og etableringen av kompostanlegget i Skibotn. Også etableringen av Arctic Waste Management og Alta Fjernvarme er en del av denne prosessen for å løse utfordringer.

Avfallsservice sender blåposen til Tyskland, oransjeposen til Sverige, grønnposen og rent trevirke til Skibotn, hvitposen til Tromsø, batteri til batteriretur i Norge, farlig avfall til Tenor på Østlandet, glass til Syklus på Østlandet, kobberstoff til Tyskland, klær til Polen. Til deponi legges kun avfall som ikke kan material gjenvinnes eller energigjenvinnes. En stor del av avfallet har en positiv verdi og en del andre fraksjoner som trevirke og restavfall til forbrenning har en negativ verdi.

Avfallsservice oppnår en materialgjenvinningsgrad på 36,4%. Gjennomsnitt i Norge er 38,4%. Dette kan bare vi som kunder være med å gjøre noe med. Om vi alle gjør en innsats for å sortere søpla vår bedre, så kommer Norge nærmere klimamålet. Dette er enkelt, folkens!