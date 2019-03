Ett viktig grep mangler…

leserbrev

Med Statsministerens nyttårstale om behovet for flere suksesshistorier i barnevernet, ble mange av oss forledet til å tro på et samarbeid med barnevernsbarnas organisasjoner, og ansatte om framtidas barnevern. At regjeringen ville lytte til Barneombudet, som er på linje med disse om at det trengs flere voksne med mer tid.

For et år siden sto Arbeiderpartiet sammen med Kristelig Folkeparti ved behandling av barneloven. I møte flere barn og med alvorligere omsorgssvikt enn før, trengtes det ansatte med mer tid til å snakke med barn, omsorgspersoner/foreldre og med samarbeidende instanser. Dette var vi enige om, og Arbeiderpartiet mener det fortsatt.

Ny rapport avslører alvorlig svikt i barnevernet Rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i barnevernstjenestene avdekkes i en gjennomgang av over 100 barnevernssaker. Barneombudet vil ha flere ressurser.

Da barneminister Robstad for litt siden presenterte sine 5 grep for å styrke barnevernet, var det lite igjen av minnet om hva som er en hovedsak i barnevernet – flere hjelpere. Derimot var han overrasket over at turnover-tallene er så høye som 25-30 pst.

Kvalitet i barnehage og skole dreier seg ifølge regjeringen om tilstrekkelig med ansatte. Hvorfor det ikke gjelder i barnevern er det vrient å begripe. Med Statsministerens nyttårstale og barneministerens tidligere forståelse av hva barn og unge i barnevernet trenger, hadde vi grunn til å forvente mer.