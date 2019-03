– Om under 20 år mangler det over 30.000 sykepleiere. Noe må gjøres, nå!

leserbrev

Til alle politikere og ledere i vår flotte kommune:

Vi vet at eldrebølgen kommer.

Vi må sikre at pasienter får riktig hjelp til riktig tid.

Vi vet også at sykepleiermangelen øker.

Om under 20 år mangler det over 30.000 sykepleiere i norske kommuner.

Sykepleiere rømmer fra kommunehelsetjenesten blant annet på grunn av for høyt arbeidspress, for stort ansvar og for lav lønn.

Sykepleiere på sykehjem skal ta vare på og gi omsorg til syke og eldre, gjøre relevante observasjoner og iverksette riktig tiltak, evaluere effekten av tiltaket som er iverksatt, vi skal dokumentere, rapportere og skrive avvik, ta i mot øyeblikkelig-hjelp pasienter, rehabilitere, lindre plager og sikre en verdig død.

Vi skal opprettholde en god kommunikasjon og samhandling med pårørende. Vi samarbeider med lege, fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjemmebaserte tjenester, tannpleiere og spesialisthelsetjenesten. Sykepleieren skal ha oversikten og sikre god koordinering mellom tjenestene. I tillegg skal døgnet fylles med vasking av gulv, matlaging, oppvask, klesvask, bretting av tøy, svare på telefoner, videreformidle beskjeder osv.

En blir konstant avbrutt og må hele tiden prioritere og delegere arbeidsoppgaver. Alt for ofte får man ikke gjort alt man ønsker. Alt for ofte går man hjem etter et hektisk vakt med dårlig følelse og tanker som "kunne jeg gjort mer?" eller "kunne noe vært gjort bedre?".

Ofte er sykepleieren alene om avgjørelsene. Vi har heldigvis dyktige fagarbeidere og flittige assistenter. Men fagarbeidere er også mangelvare. Det blir færre hender og flere eldre.

Det holder ikke å stadig rekruttere nye sykepleiere og fagarbeidere. Det må jobbes mot en løsning for å beholde de som allerede er i yrket og som har opparbeidet seg erfaring og kunnskap som trengs i møte med eldrebølgen. Det handler om økt lønn, flere og større stillinger og tydeligere arbeidsbeskrivelser. Det er en drøm å arbeide med kjente kolleger. Pasienter og beboere er tjent med at alle ansatte er trygge på sin rolle og sitt arbeid.

Hvordan utnytte best den helsefaglige kompetansen som sykepleiere og fagarbeider har?

Kan for eksempel andre gjøre de praktiske oppgavene slik at kompetansen kan utnyttes best mulig. Der den trengs, når den trengs.

Noe må gjøres. Nå!