Høyre vil rive dagens barneskole og heller bygge ny

leserbrev

Skjervøy barneskole består av flere fløyer hvor den eldste er fra femtitallet. Skolen er ombygget og lappet på hver gang behovene blir for skrikende, men bygget har klare begrensninger for hva som er mulig å få til, og det oppfyller ikke dagens krav til skolebygg.

Nå mener vi det er nok, og vi vil rive skolen for å få et nytt, hensiktsmessig skolebygg hvor både romfordeling og øvrige fasiliteter er i tråd med moderne standard og behov for fleksibilitet og tilrettelegging.

Det blir en utfordring å finne midlertidige løsninger i rive- og byggeperioden, men det har vært gjort andre steder, og med utsikter til å få en helt ny skole er vi overbevist om at problemene vil komme i bakgrunnen. Skolen har en ideell plassering midt i boligfelt sentralt på Skjervøy, og vi ser det derfor ikke som ønskelig å bygge ny skole et annet sted, men dette vil vi sørge for å utrede og belyse fra alle sider først.

Skjervøy Høyre ønsker å legge til rette for barnefamilier og bomiljø på Skjervøy, og ser et godt skoletilbud – både fysisk og psykisk – som vesentlig for den generelle trivselen på tettstedet, noe som er grunnleggende både for tilflyttere og bofaste på vår lille idylliske øy.