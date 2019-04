På tide med beredskapsfergeleie i Arnøyhamn

leserbrev

No går vi inn i en ny periode med stengte veier på Arnøya. Det diskuteres såpass heftig på facebook at kommentarfelt stenges. Det er på tide med beredskapsfergeleie i Arnøyhavn. Ikke bare har vi ferger som er utrangert for årevis siden, dårlig fart og reserveferge fra 76 som ikke kan legge til i frisk bris. Vi må få på plass ny større ferge med mer fart, og ruteplan etter behov. Arnøy laks er i vekst og vi må ta høyde for videre vekst i årene som kommer.

Veiene på Arnøy er bland landets mest rasfarlige og det er planlagt både skredsikring og fastlandsforbindelse. Vi må være realistisk å si at dette har ført kostnadene langt over hva AS Norge har vært villig å betale. Kostnadene er så store at alle planer er tatt av nasjonal transportplan. Derfor må vi få på plass ett beredskapsfergeleie snarest.

Vi i Skjervøy Høyre vil jobbe for at dette kommer på plass snarest. Det finnes penger til dette. Mange vil argumentere med at det vil forsinke skredsikringen på Singla, men har beboerne i Akkarvik, Arnøyhavn og Årviksand tid å vente nye 10 kanskje 15 år?

Arnøy trenger forutsigbarhet. Beredskapsruta i dag er dårlig, Ambulansebåt og rutebåt i Kvænangen, gir ikke mye forutsigbarhet for brukerne på Arnøy.