Hvordan lever eldre hele livet i Lyngen kommune?

leserbrev

1.januar i år ble eldrereformen «Leve hele livet» rullet ut i landets kommuner. «Leve hele livet» handler om det som er viktigst i livet; fellesskap, aktivitet, deltakelse, forebygging, god mat, underholdning, trygge og u-glatte veier, minner og riktig helsehjelp. Det meste av ansvaret for å gjennomføre reformen er lagt på kommunene, men pårørende, frivillige og de eldre selv må også ta i et tak. Å planlegge for egen alderdom gjennom tilrettelegging av egen bolig, investering i venner og sosiale nettverk samt å opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv, er en viktig del av reformen.

Reformen er et spennende og godt prosjekt, men det forutsetter at kommunene både økonomisk og organisatorisk blir satt i stand til å klare den relativt store jobben som ligger i å innføre reformens gode intensjoner. Det innebærer også at eldre skal være trygge på at vi får den hjelpen vi trenger, når vi trenger det. Reformen slik den foreligger, skal gjennomføres uten økte tilskudd til kommunene. Kan vi da forvente å leve hele livet trygt og godt i vår kommune, i fremtiden?

Et av de viktige områdene reformen berører, er tilrettelegging for at flest mulig kan få bo hjemme så lenge som mulig. Dette er naturligvis godt for den enkelte og for samfunnets økonomi, men det krever at både lokalsamfunnet, boliger og kommunale tjenester blir tilrettelagt for dette. Har vi tilrettelagt for dette i vår Lyngen som på mange måter er en god kommune å bo i?

Morgendagens aktivitetssenter har vært et av Pensjonistforbundets viktigste satsingsområder i mange år, og er nå også en del av strategien til regjeringens reform «Leve hele livet». På sentrene skal offentlige etater, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og ulike private tilbydere samhandle med kommunens eldre om å utvikle en god og fremtidsrettet møteplass for eldre. Aktivitetssentrene er et viktig forebyggende og helsefremmende tilbud, med stor betydning for hjemmeboende eldres mulighet til deltakelse, trivsel og gode mat- og mosjonsvaner. Hvordan jobbes det med møteplasser og frivillighet i vår kommune?

De fleste eldre opplever at det er forskjell på kvaliteten i tjenestene, og at vi har en lang vei å gå både på den forebyggende delen og de områdene som ikke handler om direkte lovpålagt helsehjelp og pleie. De fleste eldre frykter at et godt helsetilbud med kompetent personell skal bli svekket. Det må ikke skje. Det gjelder bl. a. for eldre si mulighet til rehabilitering etter skader, ulykker, sykdom og andre plagsomme lidelser. De aller fleste som har vært rammet og blitt henvist til rehabilitering har gjennom gode opplegg fått livet tilbake. Men rehabiliteringstilbudet kan fungere bedre på dette feltet i en sammenheng med spesialisthelsetjenesten.

Alt dette er nødvendige og viktige forebyggende tiltak for at eldre skal leve trygt og godt i vår kommune, i dag og i fremtiden. Dette er også sentrale områder for Pensjonistforbundet. Vårt mål er å delta, engasjere og påvirke prosessene som skal gjennomføres i forbindelse med reformen i vår kommune, slik at resultatet blir økt trygghet og livskvalitet for alle eldre i alle livsfaser. Pensjonistforbundet er klare på at dersom vi skal vi lykkes i dette arbeidet må vi allerede ved reformens start involvere de eldre selv, frivillige og pårørende og ungdom. Men skal «Leve hele livet-reformen» bli en suksess må sentrale myndigheter styrke fastlegeordningen – den er kritisk viktig – både den offentlige og den private» de aller nærmeste årene. Sentrale myndigheter – storting og regjering, men også kommunen– må følge opp reformen økonomisk både til investeringer og lønns- og drifts-utgifter.

Pensjonistforeningen er den største lokale organisasjonen i kommunen vår og en naturlig samarbeidspartner for kommunen og eldrerådene i dette arbeidet. Vi oppfordrer derfor til samarbeid med politikere og administrasjon. Pensjonistforeningen vil være en god samarbeidspartner for å nå målet. Vi besitter veldig mye kompetanse og erfaring – ikke minst om eldres behov for å kunne «Leve hele livet.»

Snart er det valg igjen – hvilken liste og hvilke personer skal vi stemme på? Her bør vi følge med, lytte og lese programmene. Pensjonistforeningen vil etablere en konstruktiv kontakt med kommunen basert på reformen LEV GODT HELE LIVET. Vi er mange som vi vil noe. NÅ. Også med tanke på alle dere som kommer etter oss.