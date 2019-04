Sykehusøkonomien må bedres NÅ!

leserbrev

Medisinske og teknologiske nyvinninger samt økt finansieringsbyrde på både gammel og ny bygningsmasse medfører økt pengebruk uten at friske penger tilføres sektoren. Konsekvensen av dette blir at penger til drift, fagutvikling og kompetanseheving strammes inn.Når sykehus driftes som butikk, og undersøkelser og behandlinger prises og begrepet produksjon blir fokus, betyr det at helsepersonell stadig må bli mer effektiv. Manglende prioritering av fagutvikling, opplæring og kompetanseheving går utover pasientsikkerheten, som får konsekvenser for både pasienten og sykepleieren som fagutøver.

Sykepleiermangelen er alvorlig og rammer i første omgang tjenester hvor rovdrift på ansatte er tilstede. NSF kjenner til sykepleiere med få års erfaring, som likevel er de med lengst fartstid på sin sengepost, forlater avdelingen fordi belastningen blir for stor. Dette kan ikke fortsette.NSF Troms mener at forutsetningen for en forsvarlig sykepleietjeneste i sykehus må bedres. Dette betyr mer penger til økt bemanning og større satsning på faglig ledelse av sykepleiertjenesten. Sykepleieren må sikres et helsefremmende arbeidsmiljø og oversykepleieren må tilbake. Sykehusøkonomien må bedres før flere alvorlige feil skjer!