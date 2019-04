Innovasjon som feiler

leserbrev

Norge står overfor omstilling og store utfordringer i årene som kommer. Digitalisering og ny teknologi, klimautfordringen, urbanisering, eldrebølgen og fornyelse av offentlig sektor. Felles for alle er at innovasjon blir en sentral del av løsningen.

For ikke lenge siden åpnet en ny runde med mulighet for å søke midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) fra Design og arkitektur Norge (DOGA). Vi deler midler og kompetanse med de som vil kartlegge de riktige spørsmålene tidlig. Vi har prosesser og metoder som gjør at vi kan komme frem til de riktige spørsmålene og dermed også de riktige løsningene. Da øker man treffsikkerheten og minsker risikoen.

Et eksempel er de omstridte t-bane-sperringene i Oslo som nå er fjernet i sin helhet. Der ble det ikke gjort et godt nok forarbeid i tidligfasen for å finne ut hva spørsmålet egentlig var. De gikk rett på løsning – en løsning som aldri ble tatt i bruk. Sperreportene kostet 600 millioner kroner. Det er dette vi må lære av.

Midlene i DIP skal stimulere til å involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter, slik at produkter og tjenester blir bedre og tilpasset brukerne. Programmet har de siste årene støttet alt fra bruk av ny teknologi i landbruket og elektrifisering av cruisetrafikken til gjenbruk av plast fra oppdrettsnæringen der resultatet ble en ny skolestol basert på avfallsplast.

I fjor fikk DIP-programmet inn 124 søknader. Det er de folkerike fylkene som dominerer, og blant mange av de mindre fylkene kommer det svært få, eller ingen, søknader. Denne utviklingen må vi snu. Vi håper på at bedrifter og offentlige aktører over hele landet benytter sjansen.

Bruk av design funker. Det øker treffsikkerheten og minsker risikoen i utviklingen av nye produkter og tjenester. Vi har sett fantastiske eksempler på hva det gjør for innovasjonsprosjekter. Nå trenger vi din søknad. Sammen kan vi skape de gode innovasjonsprosjektene som gjør at hele landet er rustet for omstillingen vi må igjennom.