Oljefondet kan nå investere i grønn fornybar energi

leserbrev

Men skal vi løse klimaproblemet kan vi ikke bare begrense oss til klassisk miljø- og klimapolitikk. Vi ser et globalt marked som viser langt større interesse for fornybare løsninger enn tidligere. I markedene og finanspolitikken diskuteres derfor flere spørsmål om klimarisiko. Er investeringene økonomisk bærekraftige i et marked som stadig beveger seg i en grønnere retning? Har man en bred nok portefølje som gjør en robust i en økonomi som er mindre avhengig av enkeltsektorer, eller der det er en hurtig vekst i helt nye markeder?

Fornybar energi er et marked i sterk vekst, og det ventes at denne veksten fortsetter. Se for eksempel på solenergi, hvor prisen på solceller er blitt redusert med 99 prosent siden 70-tallet.

Vi må legge til rette for at også oljefondet kan investere i det vi kaller unotert infrastruktur, det vil si selskaper som er utenfor børs og hvor man kan investere i anlegg som for eksempel forsyner mennesker med fornybar strøm.

Det gjør vi nå. Regjeringen åpner opp for at Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt oljefondet, skal kunne investere i prosjekter som forsyner ulike land i verden med fornybar energi. Norges Bank har sagt at en stor del av investeringsmulighetene innen fornybar energi er utenfor børs, og da særlig infrastrukturprosjekter.

Dette er klokt for å spre økonomisk risiko. Men det vil også være positivt for å begrense menneskeskapte klimaendringer. Fordi det først og fremst er en investeringsstrategi, vil det stilles samme krav til lønnsomhet og åpenhet som for andre investeringer. Samtidig er det et positivt signal for klimasaken.

Det viser hvordan god økonomisk politikk også er bærekraftig for klimaet. Samtidig er det et eksempel for hvordan god klimapolitikk må utformes. Den skal bidra til det grønne skiftet samtidig som den er økonomisk bærekraftig.