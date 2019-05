Fremskrittspartiet for tvangsmedisinering?

leserbrev

Med overskriften ” – Om du lar være å vaksinere deg, er det ingen privatsak”, går helsepolitisk talsperson i FrP, Åshild Bruun-Gundersen, inn for tvungen vaksinering mot meslinger, Framtid 22.04. 2019. Dette er jevngodt med en tvangsmedisinering av barn og voksne, rettnok for en sykdom de ikke har. En slik praksis vil være et overgrep mot vår rett til å bestemme over vår egen kropp, hvilke medisinske intervensjoner vi vil godta for oss selv og våre barn. Vil FrP at staten heretter skal ta denne avgjørelsen for oss?

Arbeiderpartiet gjorde et tilsvarende vedtak på sitt landsmøte i 2015. Hvis FrP nå følger opp denne linjen, gir det stor grunn til bekymring. Hvem skal så stå opp for vår rett til å bestemme over egen kropp og helse? En slik umyndiggjøring, som Bruun-Gundersen går inn for, kjenner vi ellers bare for mennesker som er under tvungen psykiatrisk behandling. Skal vi alle settes i denne kategorien nå?

Er meslinger dødelig? Nei, ikke i en befolkning med god ernærings- og helsetilstand. Det siste registrerte meslingdødsfallet i Norge var i 1989, ifølge FHI. Heller ikke USA, med en befolkning på over 300 millioner, har hatt noen dødsfall av meslinger i perioden 2004-2014, ifølge data fra det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC). I samme periode har 108 i USA dødd av MMR-vaksinen, ifølge offisielle tall (VAERS). Det hører med til saken at forskning viser at mindre enn 1% av vaksineskader (inkludert dødsfall) meldes til VAERS. Så kan enhver gjøre utregningen.

Bruun-Gundersen hevder at ”vaksiner ikke inneholder farlige stoffer”. Hvorfor har USAs offentlige vaksineskadefond da betalt ut over 36 milliarder kr for vaksineskader de siste 30 årene? Hva med aluminium, er det helt ufarlig å sprøyte inn i små barnekropper? Forskningen viser at det er en nervegift. Men aluminiumsalter finnes ikke desto mindre i vaksiner, for å forsterke immunresponsen. Obduksjoner av autister viser at de har unormalt høye konsentrasjoner av aluminium i hjernen. Hvor har de fått det fra? Og hva med kvikksølv (tiomersal), som fortsatt finnes i mange vaksiner? Eller hva med humant DNA fra aborterte fostre? Har Bruun-Gundersen lest seg opp på forskningen? Vet hun at CDC holder 50 patenter på vaksiner og tjener selv på å selge vaksiner for 45 milliarder kr i året? Kan det muligens være snakk om interessekonflikter her?

Det er en grunn til at vaksiner er frivillig. Og grunnen er at alle vaksiner medfører en viss risiko for skader og i verste fall død. Den risikovurderingen må det fortsatt være foreldrene som tar og ikke en stat i hendene på store kapitalinteresser. Har vi allerede glemt innkjøpet av svineinfluensa-vaksiner for 450 millioner kr? Har vi glemt at vaksineprodusenten fikk juridisk immunitet og at regningen for alle helseskadene gikk til meg og deg?