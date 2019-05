Bland deg inn i russetida

leserbrev

Russefeiringen er i gang. Avgangselevene ved de videregående skolene skal feire 13 års skolegang. Mange skal se tilbake på disse ukene i mai og minnes godt samhold og moro sammen med klassekamerater. Men mange skal også få med seg vonde minner. Det er dessverre slik at mange har blitt utsatt for ting i russetiden som de bærer med seg videre inn i voksenlivet, og det er dessverre mange som har gjort ting i russedress som de angrer på i etterkant. Hendelser som kan ha store konsekvenser for livet videre.

Russetiden er langt fra en uskyldig fyllefest. Hvert år meldes det om utallige uønskede hendelser i løpet av russetiden. Og flere mener vi er vitne til en negativ utvikling. Forskere er bekymret over at slåssing og vold i større grad er blitt en del av russetiden. Ungdommen selv forteller om statusjag, mobbing, utstrakt drikkepress og om å bli tvunget til å gjøre ting man ikke er komfortabel med.

Vi oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om russefeiringen. Når det kommer til alkohol og festing hører ungdom mest på foreldrene sine. Foreldrenes synspunkt er viktigere enn venners når ungdom skal velge hvordan de forholder seg til alkohol.

Foreldres engasjement er viktig, tidlig i ungdomstiden, men også når ungdommen er 18 år og deltar i den fuktige russetiden. Det er det mange foreldre som tar for lett på. Ungdommen trenger foreldre som bryr seg og engasjerer seg.

Fem tips til russeforeldre

• Snakk med ungdommen din om alkoholbruk og russetiden. Det er dessverre risiko for at ditt barn vil oppleve uønskede opplevelser som slåssing, drikkepress og uønskede seksuelle hendelser i løpet av våren. Det må du snakke med dem om.

• Sett tydelige grenser for hva som er greit og hva som ikke er greit. Tenåringer som vokser opp i familier med klare regler om alkohol drikker mindre og mer forsiktig enn sine jevnaldrende. Og husk at så lenge barna bor hjemme gjelder dine regler.

• Allier dere med andre foreldre. Hold tett kontakt før og etter russetiden, og bli gjerne enig om felles regler for russen.

• La gaven til avgangseleven være noe annet enn alkospons. Forskningen er tydelig – ungdom som får alkohol av sine foreldre drikker mer enn annen ungdom. Og i en tid som allerede er kjent for å være ganske fuktig er ikke mer alkohol noe russen trenger.

• Vær tilgjengelig. Ta alltid telefonen når russen din ringer – selv om det er midt på natta – og vær beredt til å hente dem dersom de har behov for det.

Ved å sette grenser og være tydelig viser du at du bryr deg. Du er en forelder. Ikke en kompis.