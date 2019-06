Det er mye rikdom i ei kai i Reinfjord

leserbrev

Innerst i en kort fjordarm i Kvænangen ligger et lite samfunn. Reinfjord. En gang et levedyktig og aktivt stykke Norge. Der fisken i havet ga levebrød til over 200 personer. Men som dag seiler i samme båt som mange andre tilsvarende bosettinger i de mer perifere deler av landet som kjemper en kamp for å overleve.

Jeg gikk i land her en fredag i mai. Invitert av Oddmund Hansen. En av de som er født og oppvokst på stedet og som fortsatt har en nær og kjær tilknytning til stedet. Som har sett at utviklingen har spist opp stedets levedyktighet bit for bit. Til det i dag er 9 som har bostedsadresse Reinfjord. Men uten postnummer og postombæring. For det tok storsamfunnet tidligere i år. Et av flere tiltak for å fraflytte enda en av landets utposter og fjerne grunnlaget for potensielle levedyktige fremtidsmuligheter.

Men dem gir seg ikke i Reinfjord. Å neida. Her er staheta godt rotfesta. For i et av de rundt 30 husene bor fortsatt entusiasten Oddmund. Som er oppriktig glad i hjemplassen sin. Som ser muligheter. Som vil at stedet skal ha liv. Og ikke dø hen og bli et sted som blomstrer bare om sommeren.

I løpet av helga jeg tilbrakte her omgitt av snødekte alpine fjell og den totale gjestfriheta til Oddmund og Thina Mikkelsen ble jeg først og fremst fylt av en intens indre glede over stedets sjarm. Malt frem av ei forgangen storhetstid, men også av de muligheter som ligger der i natur og stedets historie. Men samtidig var det et slør av vemodighet. Over at vi ikke har råd til å ta vare på disse flekkene på moder Norge. I ei tid da vi alle formes og preges av hverdagens urbane kretsløp der livet leves i hektiske mainstreams er det viktig at det finnes slike åpninger. Pusterom. Der vi kan få oppleve fred og ro. For uansett hva vi sier og mener; vi alle trenger og behøver fred og ro. Balsam for kropp og sjel. Før eller siden.

Da trenger vi Reinfjord. Stedet representerer en ressurs som garantert vil bli mer og mer etterspurt i fremtidens levescenarier.

Men livet i Reinfjord kan selvsagt ikke baseres bare på luft, kjærlighet og naturromantikere

Oddmund ønsker et aktivitetsliv tilbake til Reinfjord. Han har sett verdien av naturen og de muligheter som ligger i området og ønsker å bidra. Han vil begynne med småskala turisme og bygge opp en liten reiselivsbedrift. Og starte med turister med ski på beina som søker eventyret i snøkledte fjell.

Og i det henseende ønsket han tilbakemeldinger på mulighetene. Derfor var det at undertegnede sammen med Georg Sichelschmidt fra Visit Lyngenfjord gikk i land i Reinfjord. I regi av prosjektet til Visit Lyngenfjord jobber jeg med å se på potensialet for å utvikle en bærekraftig skitopptur turisme i Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen. Dette har vært en skikkelig halleluja reise der jeg i vinter har satt mine spor rundt i regionen og sett på mulighetene for aktiviteter tilknyttet snø, fjell og toppturski. Og bare for å ha sagt det; her er et enormt potensiale.

Reisen ble så avsluttet med dette besøket i lekegrinda til Oddmund. I en utkant av verden, men samtidig så nært. For så lenge Reinfjord får beholde båtanløpene er det faktisk en utrolig enkel logistikk å komme seg til Reinfjord. Både fra nord og sør.

Så Oddmund. Nå må vi bare brette opp ermene. Skiturister verden over søker stadig nye spennende steder å kunne besøke. De reiser gjerne litt for å kunne få nyte sin lidenskap rammesatt av flotte fjell, koselige overnattingsfasiliteter, lokal kultur og trivelige folk.

Skifolk er derfor en takknemlig gruppe turister å starte satsingen på. De er lett flyttbare. De ønsker akkurat det du har og tilby. Stort hjerterom, stor gjestfrihet, gode husrom. Og fjell til å nyte lidenskapen sin på. Disse har du til gangs i bakgården din. Hvilken alpin lekegrind for toppturer! Halleluja.

Kort oppsummert; her ligger et eldorado som absolutt har potensiale å kunne utvikles til et småskala bærekraftig reisemål for denne målgruppen. Og etter skituristene kommer fotturturistene og…..en fremtid med mange muligheter!

Det finnes flere Reinfjorder rundt i fjordarmene i nord. Tenk å kunne etablere og utvikle samarbeid mellom likesinnete små reiselivsaktører på slike steder. Og knytte disse sammen til Haute Route The Northern Norway way!

I denne konteksten har vi utrolig mye å lære av Lyngen og Lyngsalpene. De har gjennom mange år jobbet målbevisst og dyktig med sine naturgitte forutsetninger med en fjellverden nesten uten sidestykke. Resultat ser vi nå. De har etablert seg som en av verdens sterkeste merkevarer for toppturer på ski. Undertegnede har flere ganger på toppturer i Sveits kommet i prat med lokale folk og sagt at vi var fra Norge. -Lyngsalpene? Kom det umiddelbart tilbake!

Nå er tiden kommet til at også andre steder i nord kan få ta del i all kunnskap og lære av erfaring som Lyngen har tilegnet seg gjennom mange år om hvordan utvikle en turistdestinasjon til å bli en suksess.

Klarer vi å utvikle topptur turisme flere steder i nord vil vi alle tjene på det. Jo flere vi blir, jo sterkere står vi. Til å utvikle bærekraftige reiselivsprodukter basert på kvalitet og levedyktighet.

Reiseliv er et satsingsområde for landet vårt. Reiselivet trenger Oslo, Bergen, Tromsø. Men reiselivet trenger mangfoldet. Vi trenger jaggu også Reinfjord.

I denne konteksten er vi totalt avhengige av entusiasmen. Av entusiastene. De som har trua!

Derfor er satsingen til Oddmund så viktig! Så stå på Oddmund. Dette klarer du. Dette klarer vi!

Det er mye potensiell fremtidig rikdom for hele den nordlige lekegrind i ei kai i Reinfjord.