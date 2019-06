Kjør trygt i sommer

leserbrev

Hvis du spør folk hva de mener om alkohol og bilkjøring, vil de fleste være tydelige imot. De vil si at kjøring i alkoholrus er uakseptabelt. Og at de selv alltid sørger for at promillen er helt ute av kroppen, før de setter seg bak rattet. Likevel gjennomføres anslagsvis 14 000 kjøreturer med promille på norske veier. Hver eneste dag. Det er til å bli livredd av.

Du har ikke lyst til å møte en sjåfør med promille. En påvirket sjåfør har dårligere dømmekraft, tregere reaksjonsevne og responderer feil ved farlige situasjoner. I tillegg tar hun sjanser hun ikke ellers ville ha tatt. Sjanser som ofte blir skjebnesvangre.

Anslagsvis er så mange som 30 prosent av omkomne bilførere ruspåvirket. I tillegg kommer de mange som blir hardt skadet, og som får livene sine totalt forandret fordi de selv kjørte med promille – eller ble utsatt for noen som gjorde det. Kjøring under alkoholpåvirkning er en enorm risiko.

Det er i sommermånedene at politiet tar flest promillekjørere. Mange av de som tas er gjengangere. Men det er også andre, folk som gjør en fatal feilvurdering, kjører med promille og dermed utsetter seg selv og andre for fare. I følge NAF kan å kjøre med 0,2 i promille gi en risikoøkning på 400-500 prosent. Skal vi nå nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken, må vi få bukt med fyllekjæringen. La dine holdninger blir dine handlinger, og følg disse rådene i sommer.

1. Dagen derpå: Er du i tvil? La bilen stå!

Mange av dem som blir tatt i promillekontroll tror de er edru. Husk at promillegrensen på 0,2 gjør at du ikke kan drikke alkohol flere timer før du skal kjøre bil. Er du i tvil om du har promille bør du la bilen stå.

2. Si ifra og si nei

Er du sammen med noen som vil kjøre bil etter at de har drukket? Da bør du ta ansvar og si tydelig ifra om at de ikke kan kjøre bil. Mange synes det kan være ubehagelig å skulle si ifra, men det er desto viktigere at man faktisk gjør det.

3. Planlegg kvelden

Vet du at du skal kjøre bil dagen derpå, bør du ikke drikke eller drikke mindre. Ta gjerne noen glass med vann mellom alkoholen.

Alkohol og bilkjøring hører ikke sammen. Vær trygg på veien i sommer.