Statens vegvesens digitale selvbetjeningsløsninger og hightech-simulatorer

leserbrev

Statens vegvesen har nylig levert et forslag til Samferdselsdepartementet om fremtidig lokalisering, som blant annet omfatter førerkorttjenester, registrering og kontroll av kjøretøy, der Storslett trafikkstasjon, som 1 av 22 foreslåes nedlagt.

Bakgrunnen er at Samferdselsdepartementet høsten 2018 ga Vegdirektoratet oppdraget om å utrede ny organisering. Statens vegvesen er bedt om å spare mellom 250 og 350 millioner kroner på trafikant- og kjøretøyområdet. Det ser ut som problemet er løst ved å sende regningen rett i fanget på brukerne av tjenestene ved å fjerne noen av de få statlige arbeidsplassene vi har i kommunen.

I dag har trafikkstasjonen på Storslett åpent tre dager i uken. I tillegg kan de som skal ta teorien til bilsertifikatet gjøre dette hver onsdag på stasjonen. Fra 1. januar ble muligheten for å gjennomføre hallkontroller på Storslett avviklet. Hvis samferdselsministeren og regjeringen stempler «godkjent» på forslaget som er lagt frem, så avvikles også resten.

Nordreisa Arbeiderparti må bare gjenta sin bekymring for dette forslaget. Ved en eventuell nedlegging vil det for det første gå utover de ansatte og det vil ha store konsekvenser for tilbudet til befolkningen, spesielt ungdommen som skal ta førerprøven. Og det er uvisst hva dette vil bety for våre lokale kjøreskoler.

Enn så lenge at vi ikke kommet dit at Statens vegvesen har digitale selvbetjeningsløsninger og high tech simulatorer der det er mulig å gjennomføre oppkjøringsprøve for førerkort og registrering og kontroll av kjøretøy, så er det fremdeles behov for lokal tilstedeværelse for Statens vegvesen– også i Nordreisa.